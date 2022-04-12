Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cruzeiro confirma Gabriel Mesquita como reforço e registra Gabriel Brazão no elenco
futebol

Cruzeiro confirma Gabriel Mesquita como reforço e registra Gabriel Brazão no elenco

Os dois arqueiros já foram inscritos no BID da CBF e podem defender as cores da Raposa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2022 às 18:33

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 18:33

Com as punições do transfer ban e da CBF em dia, o Cruzeiro registrou mais dois jogadores nesta terça-feira, 12 de abril. Os goleiros Gabriel Brazão, de20 anos, e Gabriel Mesquita, de 23, foram inscritos pelo clube mineiro no no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e estão disponíveis para jogar.
Gabriel Brazão, que é formado nas categorias de base da Raposa, já estava trabalhando no clube, mas não podia ser inscrito. Ele pertence à Internazionale e assinou contrato por empréstimo até junho 2023. Ele foi anunciado em março, mas passou por cirurgia para corrigir uma lesão sofrida no menisco do joelho esquerdo, em 2021.
O médico do Cruzeiro, Dr. Sérgio Campolina, em boletim médico divulgado na manhã desta terça, disse que Brazão está fazendo transição de exercícios, sob supervisão dos fisioterapeutas do clube, para iniciar o trabalho com a preparação física.
Já o outro Gabriel, Mesquita, revelado pelo Athletico-PR, veio do Guarani e está apto a jogar legalmente e saudável para defender as cores azuis. O jogador foi contratado para suprir a ausência imediata de Gabriel Brazão. Pelo Guarani, fez 47 partidas, sofrendo 57 gols. A Raposa conta com quatro goleiros: Rafael Cabral, Denivys e a dupla formado por Gabriel Mesquita e Gabriel Brazão.
O time azul já havia anunciado o volente Neto Moura e o atacante Rodolfo. Outros reforços, como Zé Ivaldo, Henrique Luvannor, Rafael Reisl Leonardo Pais e Jajá.
Crédito: Otimecelestevai,aospoucos,anunciandoseusreforços,depoisdepagaroTransferbandeapuniçãodaCBF-(Divulgação/Cruzeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados