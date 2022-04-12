Cruzeiro confirma Gabriel Mesquita como reforço e registra Gabriel Brazão no elenco

Com as punições do transfer ban e da CBF em dia, o Cruzeiro registrou mais dois jogadores nesta terça-feira, 12 de abril. Os goleiros Gabriel Brazão, de20 anos, e Gabriel Mesquita, de 23, foram inscritos pelo clube mineiro no no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e estão disponíveis para jogar.

Gabriel Brazão, que é formado nas categorias de base da Raposa, já estava trabalhando no clube, mas não podia ser inscrito. Ele pertence à Internazionale e assinou contrato por empréstimo até junho 2023. Ele foi anunciado em março, mas passou por cirurgia para corrigir uma lesão sofrida no menisco do joelho esquerdo, em 2021.

O médico do Cruzeiro, Dr. Sérgio Campolina, em boletim médico divulgado na manhã desta terça, disse que Brazão está fazendo transição de exercícios, sob supervisão dos fisioterapeutas do clube, para iniciar o trabalho com a preparação física.

Já o outro Gabriel, Mesquita, revelado pelo Athletico-PR, veio do Guarani e está apto a jogar legalmente e saudável para defender as cores azuis. O jogador foi contratado para suprir a ausência imediata de Gabriel Brazão. Pelo Guarani, fez 47 partidas, sofrendo 57 gols. A Raposa conta com quatro goleiros: Rafael Cabral, Denivys e a dupla formado por Gabriel Mesquita e Gabriel Brazão.

O time azul já havia anunciado o volente Neto Moura e o atacante Rodolfo. Outros reforços, como Zé Ivaldo, Henrique Luvannor, Rafael Reisl Leonardo Pais e Jajá.