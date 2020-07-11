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Cruzeiro confirma contratação do meia Claudinho, ex-Ferroviária

O jogador, de 19 anos, assinou com a Raposa até julho de 2025...
LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2020 às 09:10

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 09:10

Crédito: Claudinho é mais um jovem reforço do Cruzeiro para a sequência da temporada-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O Cruzeiro anunciou oficialmente a contratação do meia Claudinho, de 19 anos, que veio da Ferroviária-SP. O presidente Sérgio Rodrigues fez a confirmação durante sua live nos canais oficiais do clube. A Raposa adquiriu, por R$ 2 milhões, 70% dos direitos econômicos do ex-atleta da Ferroviária, de Araraquara-SP, que assina contrato com a equipe mineira por cinco temporadas, até julho de 2025. O mandatário cinco estrelas deu boas vindas ao jogador e ressaltou o reforço que o elenco celeste terá com a chegada de Claudinho. -Bem-vindo Claudinho. Temos certeza e muita convicção que esse perfil de reforço, com o time que a gente tem, vamos fazer um trabalho muito bom- afirmou Sérgio Santos Rodrigues.

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