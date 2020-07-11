Cruzeiro confirma contratação do meia Claudinho, ex-Ferroviária

O Cruzeiro anunciou oficialmente a contratação do meia Claudinho, de 19 anos, que veio da Ferroviária-SP. O presidente Sérgio Rodrigues fez a confirmação durante sua live nos canais oficiais do clube. A Raposa adquiriu, por R$ 2 milhões, 70% dos direitos econômicos do ex-atleta da Ferroviária, de Araraquara-SP, que assina contrato com a equipe mineira por cinco temporadas, até julho de 2025. O mandatário cinco estrelas deu boas vindas ao jogador e ressaltou o reforço que o elenco celeste terá com a chegada de Claudinho. -Bem-vindo Claudinho. Temos certeza e muita convicção que esse perfil de reforço, com o time que a gente tem, vamos fazer um trabalho muito bom- afirmou Sérgio Santos Rodrigues.