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futebol

Cruzeiro confirma a contratação do meia Giovanni Piccolomo

O jogador já estava treinando na Toca da Raposa, mas só pôde ser inscrito como atleta do clube após o fim da punição da FIFA ao clube...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 16:34

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 16:34
Crédito: Piccolomo está oficialmente registrado como jogador do Cruzeiro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Continuando com os esforços para reforçar a equipe, a diretoria do Cruzeiro oficializou, na manhã desta quinta-feira, 29 de outubro, a contratação do meia Giovanni Piccolomo, que assinou vínculo com a Raposa até dezembro de 2021. O reforço, que já treinava com o grupo celeste nas últimas semanas, teve sua situação regularizada após o fim da sanção da Fifa, que impedia o registro de novos jogadores pela Raposa. O Cruzeiro está cuidando dos detalhes burocráticos para que o atleta seja inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e fique à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari. Um dos principais nomes do Coritiba na campanha de acesso do time paranaense à primeira divisão do futebol nacional em 2019, Giovanni chega ao Cruzeiro para ajudar o time celeste com sua experiência. Natural de Sorocaba, interior de São Paulo, o meia tem em seu currículo títulos dos campeonatos Paulista e Goiano, além de um Mundial de Clubes pelo Corinthians, equipe que o revelou. GIOVANNINome completo: Giovanni PiccolomoNascimento: 04/04/1994 (Sorocaba-SP)Posição: Meio-campoCarreira: Corinthians (2011-2013), Ponte Preta (2013), Portuguesa (2014), São Bento-SP (2015), Athletico-PR (2015), Tigres do Brasil-RJ (2016), São Bento-SP (2016-2017), Náutico (2017), Goiás (2018), Coritiba (2019-2020) e Cruzeiro (desde 10/2020)Títulos: Mundial de Clubes (2013), Campeonato Paulista (2013) e Campeonato Goiano (2018)

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