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futebol

Cruzeiro celebra 10 anos dos 6 a 1 sobre o Atlético-MG

O time azul tenta se "defender" da boa onda do alvinegro que se sagrou bicampeão brasileiro esta semana ...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 dez 2021 às 20:33

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 20:33

O Cruzeiro tem tentado manter o seu torcedor com o coração aquecido pelo sucesso do rival, Atlético-MG atual bicampeão Brasileiro e finalista da Copa do Brasil. O clube azul lembrou dos 10 anos da goleada sobre o Galo, de 6 a 1, no Brasileiro de 2011. O duelo, na Arena do Jacaré, tinha um peso grande naquele momento, pois se perdesse para o rival, seria rebaixado. Todavia, em uma apresentação épica, goleou o Atlético, se salvou naquele ano e ainda levou uma crise ao time alvinegro, que se tornou um mancha em sua história. Boa parte dos cruzeirenses se lembra com carinho de 4 de dezembro de 2011 e se apega ao seu passado para pensar em um futuro melhor para o clube celeste. O clube relembrou a maior goleada em cima do rival com uma postagem nas redes sociais, com direito a video. O jogo foi válido pela última rodada do Brasileirão daquele ano.Os gols do time celeste foram marcados por Roger, Leandro Guerreiro, Anselmo Ramon, Fabrício, Wellington Paulista e Everton. Réver descontou para o Galo.
Crédito: ARaposatemseapegadoaopassadoparanãoficarofuscadopelobommomentodorival-(Foto:RamonBitencourt/Lancepress!

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