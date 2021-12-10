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Cruzeiro anuncia a chegada do meia João Paulo, ex-Atlético-GO

O jogador, de 31 anos, será o sétimo reforço da Raposa para a temporada 2022...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 14:44

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 14:44

O Cruzeiro repete o fim de 2020, quando foi ao mercado com força para reforçar o elenco. A Raposa anunciou nesta sexta-feira, 10 de dezembro, a contratação do meia João Paulo, de 31 anos, que jogou a Série A do Brasileiro pelo Atlético-GO.
O jogador tinha contrato com o clube goianiense até o fim deste ano, mas já confirmou sua saída. Ele vem para a Toca da Raposa sem custos para os cofres da Raposa. Esse é o sétimo reforço do clube para 2022. O time mineiro já trouxe o atacante Edu, os volantes Pedro Castro, Filipe Machado e Fernando Neto; e o lateral Pará. Antes, a Raposa já havia confirmado a contratação do zagueiro Maicon e em breve deve fechar com o Mateus Silva, também zagueiro.
O jogador teve passagens de destaque por Ponte Preta, na Série B de 2020 e Avaí, na Série A em 2019. O Cruzeiro não informou o tempo de contrato do jogador e prometeu detalhar a situação de cada atleta contratado. Além de explicar como estão os reforços, clube deve esclarecer sobre os débitos na FIFA, de R$ 15 milhões, com o Defensor-URU pela contratação do meia Arrascaeta e com o Mazatlán-MEX, pela contratação de Riascos, que o impede de registrar novos atletas.
Crédito: OtempodecontratodeJoãonãofoiconfirmado,maseleserámaisumatletadaRaposaparaaSérieBdoanoquevem-(Divulgação/Cruzeiro

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