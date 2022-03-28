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futebol

Cruzeiro acerta com o volante Neto Moura para a Série B

O jogador estava no Mirassol´SP e fica na Toca da Raposa ate o fim da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2022 às 16:02

Publicado em 28 de Março de 2022 às 16:02

O Cruzeiro terá mais um reforço para a Série B do Brasileirão. O volante Neto Moura vai jogar na Raposa. O jogador estava no Mirassol, é já esperado em Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar contrato. Neto ficará emprestado ao Cruzeiro até o fim do ano. Apesar do acerto, a Raposa está impedida de registrar novos jogadores, pois foi punida pela CBF em seis meses, por uma dívida de R$ 1,2 milhão com o Atlético-AC. Todavia, o débito deve ser solucionado pelo clube antes do início do campeonato. Neto foi um dos destaques do time do Mirassol nesta temporada, jogando o Paulistão pelo clube do interior, que não foi longe no estadual, mas teve o meio de campo tendo boas atuações. Neto Moura, de 25 anos, está no no perfil buscado pela diretoria do Cruzeiro: jovem, com potencial de revenda, custo baixo de aquisição e salários dentro do teto celeste. O volante foi revelado nas categorias de base do Sport, teve chances entre 2015 e 2016, e foi emprestado ao América-MG em 2017, onde foi campeão da Série B tendo a companhia de Willian Oliveira, outro volante do elenco do azul. Neto voltou ao Sport e teve passagens por Vila Nova-GO, Remo e recentemente o Mirassol.
Crédito: NetoMouraémaisumreforçodaRaposaparaoBrasileirodaSérieB-(Foto:Divulgação

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