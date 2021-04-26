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Crivelari termina jogo como goleira e Corinthians vence o Botafogo no Brasileirão Feminino

Meia precisou ir para o gol após Tainá Borges sofrer lesão e todas as substituições já terem sido feitas. Timão bateu o Bota por 3 a 1 e se manteve na liderança da competição...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 14:23

LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2021 às 14:23
Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Corinthians enfrentou o Botafogo na Fazendinha e, com dois gols de Jheniffer e um de Adriana, venceu por 3 a 1 e se isolou na liderança do nacional. Fato curioso ficou por conta de Giovanna Crivelari, que precisou jogar como goleira.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão Feminino-2021 clicando aqui
GALERIA> Everaldo já foi! Veja quem deixou o Corinthians para a temporada 2021
Em um jogo dominado pelo Corinthians desde o início, não demorou para o placar ser inaugurado. Aos nove minutos, Tamires cruzou forte da esquerda, Crivelari acreditou no lance e colocou mais uma vez na área, onde Jheniffer completou para o fundo da rede.
Apesar da pressão, o Timão não conseguiu ampliar o marcador na primeira etapa, que ainda teve um gol anulado de Jheniffer, após grande jogada coletiva, que chegou até o gol praticamente com todos os passes de primeira.Na segunda etapa, aos sete minutos, a goleira do Botafogo bateu tiro de meta, Gabi Zanotti brigou no meio e, de cabeça, Giovanna Crivelari jogou para Adriana avançar em velocidade e fazer o segundo.
Dois minutos depois, a defesa corintiana foi surpreendida pelo ataque botafoguense, que chegou com Brenda. A jogadora do time carioca bateu cruzado para vencer a goleira Tainá e diminuir o marcador para 2 a 1.
Sem se abater, o Corinthians ainda ampliou aos 16 minutos, quando Ingryd bateu escanteio e, de coxa, Jheniffer marcou seu segundo na partida, fechando o placar em 3 a 1 para o Timão, que se isolou na liderança do nacional.
No final do jogo, a goleira Tainá Borges sofreu uma lesão e precisou sair. Como o alvinegro já havia feito as cinco trocas, coube a Giovanna Crivelari terminar o jogo na meta corintiana. A camisa 19 ainda realizou uma boa defesa, após chute forte do ataque carioca.

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