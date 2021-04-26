Crivelari termina jogo como goleira e Corinthians vence o Botafogo no Brasileirão Feminino

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Corinthians enfrentou o Botafogo na Fazendinha e, com dois gols de Jheniffer e um de Adriana, venceu por 3 a 1 e se isolou na liderança do nacional. Fato curioso ficou por conta de Giovanna Crivelari, que precisou jogar como goleira.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão Feminino-2021 clicando aqui

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Em um jogo dominado pelo Corinthians desde o início, não demorou para o placar ser inaugurado. Aos nove minutos, Tamires cruzou forte da esquerda, Crivelari acreditou no lance e colocou mais uma vez na área, onde Jheniffer completou para o fundo da rede.

Apesar da pressão, o Timão não conseguiu ampliar o marcador na primeira etapa, que ainda teve um gol anulado de Jheniffer, após grande jogada coletiva, que chegou até o gol praticamente com todos os passes de primeira.Na segunda etapa, aos sete minutos, a goleira do Botafogo bateu tiro de meta, Gabi Zanotti brigou no meio e, de cabeça, Giovanna Crivelari jogou para Adriana avançar em velocidade e fazer o segundo.

Dois minutos depois, a defesa corintiana foi surpreendida pelo ataque botafoguense, que chegou com Brenda. A jogadora do time carioca bateu cruzado para vencer a goleira Tainá e diminuir o marcador para 2 a 1.

Sem se abater, o Corinthians ainda ampliou aos 16 minutos, quando Ingryd bateu escanteio e, de coxa, Jheniffer marcou seu segundo na partida, fechando o placar em 3 a 1 para o Timão, que se isolou na liderança do nacional.