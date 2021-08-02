Cristiano Ronaldo não descarta retorno ao Real Madrid

Cristiano Ronaldo não descarta retornar ao Real Madrid, segundo o jornal "As". O atacante português espera que a chegada do técnico Carlo Ancelotti, com quem construiu uma boa relação na primeira passagem do italiano, pode ser uma abertura de portas.No entanto, o clube merengue não tem o interesse em contar com o craque novamente. Florentino Pérez já deixou claro em outras oportunidades que a volta do camisa sete não é cogitada e que a prioridade de mercado dos espanhóis é a chegada de Mbappé.
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Apesar da chegada ao Real Madrid parecer inviável, a saída da Juventus pode não ser algo tão distante. Caso os merengues consigam a contratação do atacante francês ainda nesta janela, o atleta da Ilha da Madeira pode ser chamado pelo Paris Saint-Germain.
Cristiano Ronaldo tem apenas mais um ano de contrato com a Velha Senhora, mas há conversas entre os dirigentes bianconeris e Jorge Mendes, empresário do jogador. O clube de Turim pode perder o veterano sem custos caso não consiga estender o vínculo do atacante.