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futebol

Cristiano Ronaldo não descarta retorno ao Real Madrid

Atacante português ainda não tem certeza se pretende seguir na Juventus na próxima temporada, mas movimentação depende do futuro de Mbappé...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 09:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2021 às 09:19
Crédito: Cristiano Ronaldo não tem futuro definido na Juventus (MARCO BERTORELLO / AFP
Cristiano Ronaldo não descarta retornar ao Real Madrid, segundo o jornal "As". O atacante português espera que a chegada do técnico Carlo Ancelotti, com quem construiu uma boa relação na primeira passagem do italiano, pode ser uma abertura de portas.No entanto, o clube merengue não tem o interesse em contar com o craque novamente. Florentino Pérez já deixou claro em outras oportunidades que a volta do camisa sete não é cogitada e que a prioridade de mercado dos espanhóis é a chegada de Mbappé.
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Apesar da chegada ao Real Madrid parecer inviável, a saída da Juventus pode não ser algo tão distante. Caso os merengues consigam a contratação do atacante francês ainda nesta janela, o atleta da Ilha da Madeira pode ser chamado pelo Paris Saint-Germain.
Cristiano Ronaldo tem apenas mais um ano de contrato com a Velha Senhora, mas há conversas entre os dirigentes bianconeris e Jorge Mendes, empresário do jogador. O clube de Turim pode perder o veterano sem custos caso não consiga estender o vínculo do atacante.

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