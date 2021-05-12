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Cristiano Ronaldo e Dybala chegam ao centésimo gol cada um, e Juventus vence o Sassuolo no Italiano

Em jogo marcado por marcas expressivas de atacantes, Buffon também brilha com defesa em cobrança de pênalti. Velha Senhora segue na luta por vaga na Champions League...
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Publicado em 

12 mai 2021 às 17:37

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 17:37

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
A Juventus segue na briga por uma vaga na próxima edição da Champions League. Nesta quarta-feira, a Velha Senhora visitou o Sassuolo e o time de Andrea Pirlo venceu por 3 a 1, com gols de Rabiot, Cristiano Ronaldo e Dybala. Raspadori descontou para o time da casa.
100 VEZES CR7No fim da etapa inicial, a Juventus ampliou com Cristiano Ronaldo, que deixou o brasileiro Marlon na saudade antes de marcar. Com o gol, o português chegou ao centésimo com a camisa da Juventus em 131 partidas. O camisa 7 é o único jogador da história a marcar 100 vezes por três clubes diferentes (Manchester United e Real Madrid completam a lista) e por uma seleção.
DIMINUIUO Sassuolo voltou para a etapa final com a mesma postura do início do jogo e o time verde e preto diminuiu aos 13 minutos. Em jogada que começou com Marlon, Raspadori tabelou com Locatelli e bateu no canto de Buffon, sem chances para o goleiro da Juventus.
100 VEZES DYBALAQuando o Sassuolo tentou ensaiar uma pressão para buscar a reação, a Juventus chegou ao terceiro gol em contra-ataque. Kulusevski achou lindo passe em profundidade para Dybala, que bateu de cavadinha na saída do goleiro. Assim como Cristiano Ronado, foi o centésimo gol do argentino com a camisa da Juve.
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SITUAÇÃOCom a vitória, a Juventus chegou aos 72 pontos, se manteve na quinta colocação, mas ainda está na briga por uma vaga na Champions League. A duas rodadas do fim do Italiano, a Velha Senhora está a dois pontos da Atalanta, que é a segunda colocada.
SEQUÊNCIANa próxima rodada do Campeonato Italiano, a Juventus encara a Inter de Milão, que já garantiu o título da competição de forma antecipada. O duelo acontece no sábado, em Turim. No domingo, o Sassuolo visita o Parma.

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