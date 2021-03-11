Crias da Academia: Ramon Rocha sai do Palmeiras e vai para Cruzeiro

O ciclo do lateral-direito Ramon Rocha, da equipe sub-20, está oficialmente encerrado. O jovem anunciou que não continuará no clube em 2021 e já posou com a camisa do Cruzeiro. Atleta da geração 2001, ele tem idade para integrar as categorias de base até o final da próxima temporada, em dezembro.Ramon chegou ao Palmeiras ainda no sub-15, em 2016. Venceu diversos títulos, como o Campeonato Paulista sub-17 e sub-20, duas vezes, Copa Santiago sub-18, Mundial de Madrid sub-17 e Copa do Brasil sub-20. Atacante até o sub-17, se tornou lateral e titular do sub-20, em 2019, sendo convocado para a Seleção Sub-20 e com participações em treinos com a equipe profissional de Mano Menezes. Dentro de campo se destaca pela velocidade, apoio ao ataque e bola parada.