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futebol

Crias da Academia: Ramon Rocha sai do Palmeiras e vai para Cruzeiro

Lateral-direito estava no Verdão desde 2016 e acertou transferência para atuar no
clube mineiro. Diretoria alviverde deve anunciar mais saídas nos próximos dias
...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 15:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 15:33
Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras
O ciclo do lateral-direito Ramon Rocha, da equipe sub-20, está oficialmente encerrado. O jovem anunciou que não continuará no clube em 2021 e já posou com a camisa do Cruzeiro. Atleta da geração 2001, ele tem idade para integrar as categorias de base até o final da próxima temporada, em dezembro.Ramon chegou ao Palmeiras ainda no sub-15, em 2016. Venceu diversos títulos, como o Campeonato Paulista sub-17 e sub-20, duas vezes, Copa Santiago sub-18, Mundial de Madrid sub-17 e Copa do Brasil sub-20. Atacante até o sub-17, se tornou lateral e titular do sub-20, em 2019, sendo convocado para a Seleção Sub-20 e com participações em treinos com a equipe profissional de Mano Menezes. Dentro de campo se destaca pela velocidade, apoio ao ataque e bola parada.
> 20 motivos para acreditar que o Palmeiras vai seguir faturando títulos nos próximos anos
Na temporada 2020 disputou 21 jogos e marcou dois gols pela equipe sub-20, revezando a titularidade com Gustavo Garcia. Com Abel Ferreira no profissional, foi relacionado para o Clássico da Saudade, diante do Santos, pelo Campeonato Brasileiro, durante o pico de contaminação pela Covid-19 no elenco.
> Confira e simule a tabela de classificação do Paulistão
A saída de Ramon não deve ser a única. Nos próximos dias, outros atletas devem deixar as categorias de base do Palmeiras, entre vendas, rescisões e empréstimos.

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