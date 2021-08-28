CRB x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

CRB e Cruzeiro entram em campo neste domingo, 29 de agosto, às 16h, no Estádio Rei Pelé, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Raposa tenta quebrar uma pequena escrita de não superar o rival desde 2020. Em cinco jogos foram duas derrotas e três empates pelo Brasileiro e Copa do Brasil. A equipe mineira não terá Marcelo Moreno, com a seleção boliviana, mas terá o retorno de Marcinho, recuperado da Covid-19. O lateral-direito Norberto está lesionado e também não jogará. Rômulo deverá atuar no setor, já que Cáceres ainda segue se recondicionando fisicamente. No CRB, que não perde há nove jogos, Alan Aal terá à disposição os meias s Marthã, recuperado de lesão no adutor da coxa direita, e Diego Torres, que foi poupado nos dois últimos jogos. O atacante Pablo Dyego cumpriu suspensão e pode aparecer na escalação inicial. O duelo tem grande importância para as duas equipes, pois o Galo Alagoano está na 3ª colocação com 36 pontos e quer se aproximar dos líderes Goiás e Coritiba. A Raposa, na 14ª posição, está com 24 pontos e tem como meta os três pontos para se aproximar do G4. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CRB X CRUZEIROData: 29 de agosto de 2021Horário: 16h de Brasília)Local: Rei Pelé, Maceió (AL)Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Daniel de Oliveira Alves Pereira (ambos do RJ)VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)Onde assistir: Globo Minas e TV Gazeta -MaceióOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM CRB (Técnico: Alan Aal)​Diogo Silva; Reginaldo Lopes, Gum, Caetano e Guilherme Romão; Marthã (Claudinei), Jean Patrick e Diego Torres; Jajá, Júnior Brandão e Pablo Dyego