CRB x Botafogo: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Crédito: Vítor Silva / Botafogo

Dez jogos na Série B. Nesta terça-feira, CRB e Botafogo medem forças no Estádio Rei Pelé às 21h30, em partida válida pela 10ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

O duelo terá impacto direto na briga por G4 na competição. O CRB está na 5ª posição com 14 pontos. O Botafogo, com 12, ocupa a 9ª colocação.

+ Veja a tabela da Série BFICHA TÉCNICACRB x Botafogo​Data/Hora: 06/07, às 21h30Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)Onde ver: Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!

CRB (Técnico: Allan Aal)​Diogo Silva; Celsinho (Careca), Gum, Caetano, Guilherme Romão; Marthã, Jean Patrick, Diego Torres; Reginaldo, Erik, Hyuri.

Suspensos: EwandroPendurados: Diogo Silva, Frazan, Guilherme Romão, Diego Torres, Alisson Farias, Hyuri e Erik.Fora: -

BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)Douglas Borges; Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Rafael Carioca; Barreto, Pedro Castro (Felipe Ferreira), Luís Oyama; Chay, Rafael Navarro, Diego Gonçalves.

Suspensos: Guilherme SantosPendurados: Luís Oyama e GilvanFora: Gatito Fernández, Diego Cavalieri e Jonathan (lesionados)