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futebol

CRB x Botafogo: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Equipes se enfrentam no Estádio Rei Pelé nesta terça-feira, pela 10ª rodada da Série B...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 20:01

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 20:01
Crédito: Vítor Silva / Botafogo
Dez jogos na Série B. Nesta terça-feira, CRB e Botafogo medem forças no Estádio Rei Pelé às 21h30, em partida válida pela 10ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
O duelo terá impacto direto na briga por G4 na competição. O CRB está na 5ª posição com 14 pontos. O Botafogo, com 12, ocupa a 9ª colocação.
+ Veja a tabela da Série BFICHA TÉCNICACRB x Botafogo​Data/Hora: 06/07, às 21h30Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)Onde ver: Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!
CRB (Técnico: Allan Aal)​Diogo Silva; Celsinho (Careca), Gum, Caetano, Guilherme Romão; Marthã, Jean Patrick, Diego Torres; Reginaldo, Erik, Hyuri.
Suspensos: EwandroPendurados: Diogo Silva, Frazan, Guilherme Romão, Diego Torres, Alisson Farias, Hyuri e Erik.Fora: -
BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)Douglas Borges; Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Rafael Carioca; Barreto, Pedro Castro (Felipe Ferreira), Luís Oyama; Chay, Rafael Navarro, Diego Gonçalves.
Suspensos: Guilherme SantosPendurados: Luís Oyama e GilvanFora: Gatito Fernández, Diego Cavalieri e Jonathan (lesionados)
Palpites: na redação do LANCE!, 40% dos votantes apostaram em uma vitória do CRB, 30% no empate e 30% em um triunfo do Botafogo.

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