Coxa alega pane na bomba hidráulica para falta de água no Couto Pereira

O Coritiba se pronunciou após ocorrer falta de água no Couto Pereira depois do jogo contra o Santos, na noite de quarta-feira. Enquanto alguns atletas tomavam banho e se preparavam para deixar o estádio em Curitiba, faltou água nos vestiários. Alguns jogadores do Peixe precisaram improvisar copos d’água para terminar a higienização pessoal.Em contato com o LANCE! / DIÁRIO DO PEIXE, o Coritiba explicou que a falta de água no Couto Pereira aconteceu por conta de uma pane na bomba hidráulica. O Clube ainda tenta identificar a causa do incidente e investiga o assunto. O Coxa ainda afirmou que preza por uma boa relação com todos os clubes e jamais causaria o fato propositalmente.O Santos reencontra o Coritiba no próximo dia 12 de maio, na Vila, para tentar a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Peixe precisa ganhar por dois gols de diferença para passar de fase. Se vencer por um gol de diferença a decisão vai para os pênaltis.