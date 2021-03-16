Covid-19: por toque de recolher, Caldense x Vasco tem horário antecipado

Em virtude da determinação do governo de Minas Gerais, o duelo entre Caldense e Vasco, nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil, teve o horário alterado. Em vez de ser realizado às 21h30, será às 17h30. O local está mantido: o Estádio Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, em Poços de Caldas.A tal determinação é de toque de recolher. O governo estadual adotou o limite no horário em virtude da alta no número de casos de Covid-19.
Confira outros jogos que sofreram alterações confirmadas pela CBF
17/03 - Caxias x Fortaleza: antes às 19h15. Agora será às 20h18/03 - Marília x Criciúma - 17h. Antes nesta quarta-feira, em Varginha (MG), será nesta quinta-feira, em Cariacica (ES).18/03 - Mirassol x Bragantino: antes às 19h15. Agora será às 20h