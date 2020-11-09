Coudet desconversa sobre possível interesse do Celta de Vigo

Um dos temas abordados na coletiva de imprensa de Eduardo Coudet é o possível interesse do Celta de Vigo-ESP em seu trabalho. Questionado se havia recebido oferta, o argentino preferiu desconversar.‘Focamos no que foi o jogo. É um clube no qual joguei e conheço bem, mais que isso não posso dizer nada. Não (teve proposta), porque o Celta tem treinador’, afirmou.
Vale lembrar, que o contrato vai até o fim do Campeonato Brasileiro e o argentino não sabe se continua ou não, já que o clube vai passar por uma eleição presidencial em novembro.
Calendário
Antes de voltar a jogar pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana, o Inter de Coudet mede forças com o América-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil.