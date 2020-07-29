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Cortez, do Botafogo, não vê problema em ter chamado Flamengo de 'maior do Brasil': 'É normal'

Meio-campista equatoriano, afastado após participar de uma 'live' antes do amistoso contra o Fluminense, afirma que diretoria do Alvinegro tenta lhe prejudicar...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 17:38

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2020 às 17:38
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Gabriel Cortez colecionou mais uma polêmica extracampo. Marcado por ter um 'currículo' forte fora das quatro linhas, o equatoriano foi afastado do Botafogo no fim de semana por fazer uma live no Instagram na madrugada da última sexta-feira. Na transmissão, o meia, inclusive, elogiou o Flamengo, chamando o Rubro-Negro de "maior do Brasil".
- Fiz uma live no Instagram com um amigo e disse que o Barcelona no Equador é o maior, assim como o Flamengo é no Brasil. É normal - afirmou Cortez, em entrevista ao Jornal Expresso, do Equador.
O equatoriano nega que tenha ingerido bebida alcoólica durante a transmissão ao vivo. Além disto, o meio-campista afirmou que a diretoria do Botafogo está tentando lhe prejudicar.- O Botafogo teve que jogar um amistoso e os torcedores pensaram que eu estava com o time, mas estava em casa. Agora eles (dirigentes) tiram coisas. Eu nunca estava bebendo, eu estava em casa, eu não estava bebendo. As coisas não são assim, estão prejudicando minha imagem - declarou.
A diretoria tomou a decisão de rescindir com o jogador no fim de semana, mas antes mesmo Cortez já tinha noção de que não seria aproveitado por Paulo Autuori. O equatoriano, contudo, não entendeu o motivo da decisão.
- Não sei o que aconteceu, conversei com o professor (Paulo Autuori) e um dia ele me chamou à parte e me disse que não contava comigo e que o Clube não ia me comprar - completou.

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