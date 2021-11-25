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Corredores do Nilton Santos são decorados com jogadores do Botafogo e momentos do título da Série B

Vestiários do estádio do Alvinegro ganham imagem dos atletas na campanha do Brasileirão: 'Termine a corrida', dizem as placas...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2021 às 20:09

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 20:09

O corredor que leva ao vestiário principal do Estádio Nilton Santos recebeu uma decoração em homenagem aos jogadores do Botafogo e ao título da Série B do Brasileirão, conquistado no último domingo após a vitória sobre o Brasil de Pelotas.+ Controle de lojas, distribuição em milhão e desenho conjunto: detalhes da proposta da Volt ao Botafogo
Os atletas, que se reapresentaram nesta quinta-feira após dias de folga pela conquista, foram surpreendidos pelas imagens. Nas redes sociais, o fato foi comemorado pela torcida.
As imagens trouxeram a mensagem de "Termine a Corrida", um dos estigmas que a equipe comandada por Enderson Moreira trouxe nesta temporada, além de "Ubuntu", "Trabalho em equipe" e "Não se vitimize". A inspiração foi o Boston Celtics treinado por Doc Rivers.
Todos os jogadores do elenco foram representados nas imagens, até mesmo aqueles que não tiveram um tempo de jogo considerável no Campeonato Brasileiro.
O Botafogo se despede da Série B neste domingo contra o Guarani. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para o duelo no Estádio Nilton Santos.
Crédito: CorredoresdoNiltonSantos,estádiodoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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