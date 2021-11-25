Corredores do Nilton Santos são decorados com jogadores do Botafogo e momentos do título da Série B

O corredor que leva ao vestiário principal do Estádio Nilton Santos recebeu uma decoração em homenagem aos jogadores do Botafogo e ao título da Série B do Brasileirão, conquistado no último domingo após a vitória sobre o Brasil de Pelotas.+ Controle de lojas, distribuição em milhão e desenho conjunto: detalhes da proposta da Volt ao Botafogo

Os atletas, que se reapresentaram nesta quinta-feira após dias de folga pela conquista, foram surpreendidos pelas imagens. Nas redes sociais, o fato foi comemorado pela torcida.

As imagens trouxeram a mensagem de "Termine a Corrida", um dos estigmas que a equipe comandada por Enderson Moreira trouxe nesta temporada, além de "Ubuntu", "Trabalho em equipe" e "Não se vitimize". A inspiração foi o Boston Celtics treinado por Doc Rivers.

Todos os jogadores do elenco foram representados nas imagens, até mesmo aqueles que não tiveram um tempo de jogo considerável no Campeonato Brasileiro.

O Botafogo se despede da Série B neste domingo contra o Guarani. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para o duelo no Estádio Nilton Santos.