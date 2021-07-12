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futebol

Coritiba x Vasco: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Cruz-Maltino não perde há duas rodadas e tenta entrar no G4 pela primeira vez, já o Coxa segue na vice-liderança, com um jogo a menos, e busca encostar no líder invicto Náutico...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 18:51

LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2021 às 18:51
Crédito: Vasco perdeu para o Coritiba por 1 a 0, com gol de Robson, pela 11ª rodada do Brasileirão 2020 (Rafael Ribeiro/Vasco
No confronto de dois campeões brasileiro, Vasco e Coritiba se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30, no Couto Pereira, em jogo válido pela 11ª rodada da Série B. O Cruz-Maltino não perde há duas rodadas e tenta entrar no G4, já o Coxa segue na vice-liderança com um jogo a menos e busca encostar no líder invicto Náutico.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Pelo Vasco, Marcelo Cabo poderá contar com retorno do atacante Léo Jabá, que não atuou diante do Sampaio Corrêa por ter sido liberado para resolver o imbróglio com o PAOK, da Grécia. Bruno Gomes foi condenado a um jogo de suspensão, poderia voltar a ser relacionado, mas não viajou com o grupo para o Paraná. Está fora da partida.
O treinador não terá à disposição também o goleiro Lucão e o zagueiro Ricardo Graça. Ambos foram convocados para a Seleção Olímpica.
No lado dos paranaenses, o técnico Gustavo Morinígo não poderá contar com Waguininho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Como opção, o paraguaio deve colocar em campo a dupla Robinho e Rafinha, que já atuaram juntos com a camisa do Cruzeiro.
No entanto, o comandante do Coxa tem outras opções para compor meio de campo nesta terça Matheus Sales, Gustavo Bochecha e Valdeci. Dalberto, por sua vez, não deve ser relacionado, pois não atua desde 19 de junho devido à uma lesão. FICHA TÉCNICACORITIBA x VASCO
Data/Hora: 13/07/2021, às 21h30 (de Brasília)Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO)Quarto árbitro: Cristian Eduardo Gorski da Luz (PR)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!
CORITIBA (Técnico; Gustavo Morinígo)Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Val e Robinho (Gustavo Bochecha); Igor Paixão, Rafinha e Léo Gamalho
Desfalques: Waguininho, Dalberto (transição)Suspensos: WaguininhoPendurados: Igor, Natanael, Val e Rafinha
VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Andrey, Galarza, MT e Marquinhos Gabriel; Gabriel Pec e Cano.
Desfalques: Lucão e Ricardo Graça (seleção olímpica)Suspensos: NinguémPendurados: Léo Matos, MT, Leandro Castan, e Daniel Amorim.​PALPITES: Na redação do LANCE!, 60% apostam no Coritiba, 20% no empate e 20% acham que o Vasco vencerá o duelo.

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