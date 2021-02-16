Coritiba x Palmeiras: onde assistir, arbitragem e escalação

Crédito: Mauricio Rummens/Photo Premium/Lancepress!

Em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, Coritiba e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

No jogo atrasado devido à disputa do Verdão no Mundial de clubes da FIFA, Coritiba e Palmeiras vivem situações diferentes no Brasileirão. O Alviverde, atual campeão da Libertadores e já classificado para a próxima edição do torneio continental, está na sexta colocação do nacional, com 56 pontos, e vem de uma vitória sobre o Fortaleza por 3 a 0 no Allianz Parque.

Já o Coxa, por sua vez, está na zona de rebaixamento (19º lugar), com 28 pontos, e, na última rodada, perdeu para o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro, o que decretou o sexto rebaixamento na história do clube. Sendo assim, não disputa mais nada no torneio.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Designer monta fusão de escudos das escolas de samba com clubes de futebol. Confira!RETROSPECTO

Palmeiras e Coritiba se enfrentam há 60 anos na história, totalizando 51 jogos oficiais, com a partida desta quarta (17). O Verdão venceu o confronto em 20 oportunidades, com 13 empates e 17 derrotas. O primeiro jogo aconteceu no dia 12 de julho de 1961, na Taça Brasil.

CORITIBA TERÁ RETORNO DE SUSPENSOS PARA DUELO CONTRA O PALMEIRAS

O técnico Gustavo Morínigo terá o retorno de três jogadores que cumpriram suspensão na última rodada e estão liberados: Wilson, Rhodolfo e Rafinha. Além disso, o zagueiro Sabino, que ficou de fora da última partida por questões contratuais, também está de volta.

A diretoria executiva do clube segue em conversas diárias com os coordenadores do departamento de futebol e com a comissão técnica para seguir o planejamento e restruturação para a temporada de 2021.

WESLEY SEGUE EM TRANSIÇÃO FÍSICA; ZÉ RAFAEL, GABRIEL VERON E EMERSON SANTOS SÃO POUPADOS

O atacante Wesley segue em fase final de transição física e disputou todo o treinamento aplicado nesta terça-feira (16), na Academia de Futebol, integrado ao grupo. O zagueiro Emerson Santos, o meio-campista Zé Rafael e o atacante Gabriel Veron permaneceram na parte interna do centro de excelência, não participaram das atividades em campo e estão fora da partida.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Coritiba x Palmeiras

Data: 17 de Fevereiro de 2021Horário: 19h30 (de Brasília)Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba-PR

Árbitro: Ramon Abatti Abel-PRAssistentes: Thiaggo Americano Labes-SC e Helton Nunes-SCVAR: Rodrigo Dalonso Ferreira-SC, Rodrigo Batista Raposo-DF e Johnny Barros de Oliveira-SC

Transmissão:– TNT Sports (TV por assinatura para todo o Brasil, menos PR);– PREMIERE (pay-per-view para todo o Brasil, com narração Gustavo Villani, comentários de Alexandre Lozetti (por vídeo) e Lédio Carmona, Central do Apito com Sandro Meira Ricci e Nadja Mauad comandando as reportagens);

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo EI PLUS (Estádio TNT Sports) e Premiere Play.CORITIBA: Wilson; Jonathan, Rhodolfo, Nathan e Biro; Hugo Moura, Nathan Silva e Sarrafiore; Rafinha, Luiz Henrique e Ricardo Oliveira. Técnico: Gustavo Morínigo

Desfalques: Ninguém;Pendurados: Hugo Moura, Nathan Ribeiro, Guilherme Biro, Sarrafiore, Nathan Silva, Matheus Galdezani, Rhodolfo, Sabino e Wellissol;Suspenso: Ninguém;Voltam de suspensão: Wilson e Rhodolfo (Ambos Vermelho pelo 2º Amarelo) e Rafinha (3º Amarelo);PALMEIRAS: Weverton, Mayke, Benjamín Kuscevic, Gustavo Gómez e Matías Vina; Felipe Melo, Patrick de Paula, Gabriel Menino e Lucas Lima; Gustavo Scarpa e Willian. Técnico: Abel Ferreira