Coritiba vence Rio Branco e fica na vice-liderança do Paranaense

O Coritiba venceu, por 2 a 0, o Rio Branco-PR, nesta quarta-feira (2). Os times se encararam pela 4ª rodada do Campeonato Paranaense, no Couto Pereira, em Curitiba. Com a vitória, o Coxa Branca ficou na vice-liderança do estadual, com nove pontos - abaixo do Operário, que tem o mesmo número de tentos.
O Rio Branco-PR começou no ataque, com Guilherme Biteco arriscando da entrada da área. A bola passou rente à trave. Logo depois, o time apareceu com Lucas Sena, mas Rafael William salvou. O Coritiba conseguiu controlar a pressão e respondeu com Ravel, duas vezes. Aos 20, o Coxa saiu na frente do placar. Igor Paixão recebeu de Egídio e tocou para Régis, que devolveu de letra e deixou o camisa 98 na cara do gol. O atacante só empurrou e abriu o placar.
Léo Gamalho não demorou a ampliar. Aos 26, depois de um cruzamento de Igor Paixão, o atacante cabeceou para as redes. Sete minutos depois, Robinho cruzou, e Igor Paixão desviou de cabeça. No entanto, o goleiro do Rio Branco fez a defesa. O Coxa apareceu com perigo mais duas vezes, com Alef Manga e Igor Paixão.
O Coritiba começou na pressão e quase conseguiu ampliar o marcador no Couto Pereira. Dessa forma, aos 5, Léo Gamalho recebeu cruzamento e chutou de esquerda. O goleiro do Rio Branco, no reflexo, conseguiu fazer a defesa. Na sequência, o duelo se manteve bastante truncado, com os times buscando espaços. FICHA TÉCNICACORITIBA X RIO BRANCO-PR
Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)Data: 02/02/2022 - 19h30 (de Brasília)Público pagante: 6.421Público total: 7.046Renda: R$ 160.062,00Árbitro: Amauri Carvalho PahinsAssistentes: Sergio Henrique Monteiro Gomes e Diego FortunatoCartões amarelos: Régis e Val (Coritiba); Xaves e Guilherme Biteco (Rio Branco-PR)Cartões vermelhos: -
GOLS: Igor Paixão (20'/1ºT) (1-0); Léo Gamalho (26'/1ºT) (2-0)
CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo)Rafael William; Val, Guilherme de los Santos, Luciano Castán e Egídio; Willian Farias, Robinho (Bernardo, aos 21'/2ºT) e Régis (Biel, aos 36'/2ºT); Igor Paixão (Guilherme Biro, aos 36'/2ºT), Alef Manga (Vinícius, aos 12'/2ºT) e Léo Gamalho (Luizão, aos 37'/2ºT).
RIO BRANCO-PR (Técnico: Victor Hugo Annes)
Ravel; Yan Santos (Renan Brainer, aos 36'/2ºT), Igor, Guilherme Lacerda (Xaves, aos 0'/2ºT) e André Carlot (Reinaldo, aos 26'/2ºT); Alex Fraga, Duda e Guilherme Biteco; Lucas (Vitor Xavier, aos 19'/2ºT), Oliveira e Petric (John Kleber, aos 0'/2ºT).