Coritiba tenta chegar com força máxima para duelo com o Athletico

Na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Coritiba abre 2021 com um duelo direto na briga contra o rebaixamento. Trata-se do Goiás, que no temido Z4, duas posições acima do Coxa.
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Na escalação, Júlio Sérgio terá que dosar na hora de colocar o time em campo, já que no fim de semana o adversário é o Athletico.
Pendurados
Além da importância da partida, o Coxa precisa sair ‘inteiro’ para o clássico. Sendo assim, Sabino, Giovanni Augusto e Robson, três bons destaques da equipe, não podem levar cartão.
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Com 21 pontos, o Coritiba está na última posição. O Goiás aparece na 18ª colocação, com 23 pontos conquistados.
Provável Coritiba: Wilson, Maílton, Rhodolfo, Sabino e Jonathan; Hugo Moura, Ramón Martínez (Robson) e Matheus Bueno; Rafinha, Giovanni Augusto e Neilton.