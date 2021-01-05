Coritiba tenta chegar com força máxima para duelo com o Athletico

Crédito: Divulgação/Coritiba

Na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Coritiba abre 2021 com um duelo direto na briga contra o rebaixamento. Trata-se do Goiás, que no temido Z4, duas posições acima do Coxa.

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Na escalação, Júlio Sérgio terá que dosar na hora de colocar o time em campo, já que no fim de semana o adversário é o Athletico.

Pendurados

Além da importância da partida, o Coxa precisa sair ‘inteiro’ para o clássico. Sendo assim, Sabino, Giovanni Augusto e Robson, três bons destaques da equipe, não podem levar cartão.

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Com 21 pontos, o Coritiba está na última posição. O Goiás aparece na 18ª colocação, com 23 pontos conquistados.