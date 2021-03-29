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futebol

Coritiba rescinde os contratos de Yan Sasse e Wellissol

Meia-atacante e centroavante não faziam mais parte dos planos do técnico Gustavo Morínigo...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 15:07

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 15:07
Crédito: Albari Rosa
O processo de limpeza do Coritiba continua a todo vapor. Nesta segunda-feira, o clube anunciou as saídas do meia-atacante Yan Sasse e atacante Wellissol.
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A decisão pelo término das saídas foi causada pelo técnico Gustavo Morínigo, que analisou a situação de cada atleta e decidiu não utiliza-los, segundo a rádio Banda B.
No caso de Yan Sasse, o jogador disputou apenas 18 partidas com a camisa do Coxa e nesta temporada ainda não havia entrado em campo.
Já Wellissol desembarcou no Coxa em 2019. No total, ele disputou 24 partidas e ainda foi emprestado ao Brasil de Pelotas na última Série B.
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Agora, com as duas rescisões, o treinador Gustavo Morínigo tem 34 atletas no elenco principal.

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