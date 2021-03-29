Coritiba rescinde os contratos de Yan Sasse e Wellissol

Crédito: Albari Rosa

O processo de limpeza do Coritiba continua a todo vapor. Nesta segunda-feira, o clube anunciou as saídas do meia-atacante Yan Sasse e atacante Wellissol.

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A decisão pelo término das saídas foi causada pelo técnico Gustavo Morínigo, que analisou a situação de cada atleta e decidiu não utiliza-los, segundo a rádio Banda B.

No caso de Yan Sasse, o jogador disputou apenas 18 partidas com a camisa do Coxa e nesta temporada ainda não havia entrado em campo.

Já Wellissol desembarcou no Coxa em 2019. No total, ele disputou 24 partidas e ainda foi emprestado ao Brasil de Pelotas na última Série B.

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