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futebol

Coritiba promove eleição para escolher o gol mais bonito na campanha do estadual

Através das redes sociais, o Coxa vai realizar duelos diários para escolher o melhor gol na fase de classificação...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 20:22

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 20:22

Crédito: Divulgação/Coritiba
Sem futebol por conta do coronavírus, o Coritiba resolveu agitar as redes sociais e interagir com a sua fanática torcida. Nesta terça-feira, o Coxa deu início a uma eleição para escolher o gol mais bonito do time no Campeonato Paranaense.E MAIS:Ex-Fla, Mancuso faz revelação sobre a final da última LibertadoresCOVID-19: após 62 dias internado, ex-médico do Vasco recebe altaMattos diz que atrasos no Galo geram ansiedade e não insatisfaçãoDos 24 gols anotados na fase de classificação, o clube escolheu oito e vai promover duelos diários nas redes para decidir qual foi o melhor.
Guilherme Parede x Everton
Os dois primeiros concorrentes saíram na estreia do Coritiba. Diante do FC Cascavel, o Coxa viu o rival abrir vantagem, mas com gols de Guilherme Parede e Everton conseguiu o triunfo.
No primeiro gol, destaque para a jogada individual de Rafinha. Na sobra do goleiro, Everton só teve o trabalho de mandar para dentro da rede.
No segundo gol Guilherme Parede, que fazia a sua reestreia pelo Coxa, mostrou faro de gol. O atacante foi lançado, driblou o arqueiro e completou para a alegria da torcida. E MAIS:

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