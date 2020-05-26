Coritiba promove eleição para escolher o gol mais bonito na campanha do estadual

Crédito: Divulgação/Coritiba

Sem futebol por conta do coronavírus, o Coritiba resolveu agitar as redes sociais e interagir com a sua fanática torcida. Nesta terça-feira, o Coxa deu início a uma eleição para escolher o gol mais bonito do time no Campeonato Paranaense.E MAIS:Ex-Fla, Mancuso faz revelação sobre a final da última LibertadoresCOVID-19: após 62 dias internado, ex-médico do Vasco recebe altaMattos diz que atrasos no Galo geram ansiedade e não insatisfaçãoDos 24 gols anotados na fase de classificação, o clube escolheu oito e vai promover duelos diários nas redes para decidir qual foi o melhor.

Guilherme Parede x Everton

Os dois primeiros concorrentes saíram na estreia do Coritiba. Diante do FC Cascavel, o Coxa viu o rival abrir vantagem, mas com gols de Guilherme Parede e Everton conseguiu o triunfo.

No primeiro gol, destaque para a jogada individual de Rafinha. Na sobra do goleiro, Everton só teve o trabalho de mandar para dentro da rede.