Coritiba pode garantir o acesso contra o Goiás; veja o cenário

Crédito: Divulgação/Coritiba

A semana mais aguardada pelo torcedor do Coritiba chegou. Após uma campanha regular durante a Série B, o time do Couto Pereira pode garantir o seu acesso nesta quarta-feira.

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Para o Coxa festejar a volta à elite do futebol nacional, a equipe de Gustavo Morínigo precisa vencer e torcer pelos tropeços de CRB e Guarani.

Compromissos

Na vice-liderança do torneio nacional, o Coxa tem um desafio contra o Goiás, na Serrinha. Enquanto isso, o CRB mede forças contra o Londrina, no Rei Pelé e o Guarani encara o Brasil de Pelotas, no Bento de Freitas.

64 pontos