Coritiba pode garantir o acesso contra o Goiás; veja o cenário

A semana mais aguardada pelo torcedor do Coritiba chegou. Após uma campanha regular durante a Série B, o time do Couto Pereira pode garantir o seu acesso nesta quarta-feira.
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Para o Coxa festejar a volta à elite do futebol nacional, a equipe de Gustavo Morínigo precisa vencer e torcer pelos tropeços de CRB e Guarani.
Compromissos
Na vice-liderança do torneio nacional, o Coxa tem um desafio contra o Goiás, na Serrinha. Enquanto isso, o CRB mede forças contra o Londrina, no Rei Pelé e o Guarani encara o Brasil de Pelotas, no Bento de Freitas.
64 pontos
Vale citar, que nas contas de Gustavo Morínigo, o Coritiba precisava de 64 pontos. No momento, o time do Couto aparece com 61 pontos.