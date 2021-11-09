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futebol

Coritiba pode garantir o acesso contra o Goiás; veja o cenário

Coxa precisa vencer o seu duelo e torcer pelos tropeços de CRB e Guarani...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2021 às 09:52

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 09:52

Crédito: Divulgação/Coritiba
A semana mais aguardada pelo torcedor do Coritiba chegou. Após uma campanha regular durante a Série B, o time do Couto Pereira pode garantir o seu acesso nesta quarta-feira.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Para o Coxa festejar a volta à elite do futebol nacional, a equipe de Gustavo Morínigo precisa vencer e torcer pelos tropeços de CRB e Guarani.
Compromissos
Na vice-liderança do torneio nacional, o Coxa tem um desafio contra o Goiás, na Serrinha. Enquanto isso, o CRB mede forças contra o Londrina, no Rei Pelé e o Guarani encara o Brasil de Pelotas, no Bento de Freitas.
64 pontos
Vale citar, que nas contas de Gustavo Morínigo, o Coritiba precisava de 64 pontos. No momento, o time do Couto aparece com 61 pontos.

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