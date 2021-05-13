Coritiba oficializa o retorno do zagueiro Henrique

Agora é oficial. O zagueiro Henrique está de volta ao Coritiba. A contratação foi confirmada nesta quinta-feira, através das redes sociais do Coxa.
Aos 34 anos, o atleta encerrou o ciclo no Belenenses-POR e assinou com o time que o projetou para o futebol nacional.
Miranda
Após uma grande frustração com a não vinda de Miranda, a diretoria do Coxa manteve cuidado ao longo de toda a negociação com Henrique.
Porém, o zagueiro não titubeou na hora de regressar ao Alto da Glória e tornou-se o 16º reforço para a temporada 2021.