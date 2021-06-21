Coritiba interrompe seca de quatro partidas sem vencer

Crédito: Divulgação/Coritiba

No último sábado, o Coritiba visitou o Vila Nova e conseguiu uma importante vitória por 1 a 0, que serviu para acalmar os ânimos no Couto Pereira.

De volta à Segunda Divisão do futebol nacional, o Coxa sente a pressão de apresentar resultados, mas teve semanas complicadas.

Após o triunfo contra o Avaí, na estreia da Série B, a equipe de Gustavo Morínigo engatou uma sequência negativa de quatro jogos sem vencer. Dois deles pela Copa do Brasil, quando o time acabou eliminado do torneio pelo Flamengo.