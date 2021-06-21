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futebol

Coritiba interrompe seca de quatro partidas sem vencer

Time comandado por Gustavo Morínigo ganhou paz após o triunfo em cima do Vila Nova...
LanceNet

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Publicado em 

21 jun 2021 às 09:25

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 09:25

Crédito: Divulgação/Coritiba
No último sábado, o Coritiba visitou o Vila Nova e conseguiu uma importante vitória por 1 a 0, que serviu para acalmar os ânimos no Couto Pereira.
De volta à Segunda Divisão do futebol nacional, o Coxa sente a pressão de apresentar resultados, mas teve semanas complicadas.
Após o triunfo contra o Avaí, na estreia da Série B, a equipe de Gustavo Morínigo engatou uma sequência negativa de quatro jogos sem vencer. Dois deles pela Copa do Brasil, quando o time acabou eliminado do torneio pelo Flamengo.
Agora, a esperança da torcida é que o time volte a embalar e consiga engatar resultados positivos na Série B, a principal competição do calendário.

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