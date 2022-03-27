Coritiba fica no empate com o Athletico-PR, mas avança à final do Paranaense

Na tarde deste domingo (27), o Athletico-PR ficou no 1 a 1 com o Coritiba, em duelo no Couto Pereira. Os dois times se enfrentaram pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Paranaense. Com 3 a 1 no agregado, o Coxa avançou à final da competição, onde enfrenta o vencedor de Operário x Maringá.MOVIMENTADO!
Em vantagem, o Coritiba não deu moleza e pressionou os rivais a todo instante. Logo no primeira chegada, Andrey arriscou, fazendo Santos se jogar para defender. Como resposta, o Furacão passou a dominar mais o duelo, evitando as chegadas. Aos 5, Rômulo tentou com um chute rasteiro, mas Alex Muralha defendeu. Logo depois, Terans cobrou uma falta de longe, e o goleiro do Coxa fez a defesa.
O jogo seguiu muito truncado no Alto da Glória, com chances para os dois times. No entanto, ambos paravam nas defesas dos adversários ou mandavam para fora. O gol só saiu aos 35. Thonny Anderson mandou para Alef Manga, que encheu o pé e abriu o placar para o o Coritiba.
RECUPERAÇÃO?
O duelo voltou ainda mais movimentado. Precisando de três gols, o Athletico aumentou a marcação e pressionou a todo momento o Coritiba. Terans e Pablo Siles tentaram, mas não conseguiram balançar as redes do Couto Pereira. Enquanto isso, o Coritiba fechou mais a defesa, impedindo as chegadas do Furacão. Aos 7, a arbitragem pegou pênalti para os visitantes. William Freitas, inclusive, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Na cobrança, Pablo deixou tudo igual. O duelo continuou muito faltoso, com vários amarelos sendo distribuídos.
Aos 20, o Furacão teve boa chance de ampliar o marcador. Pedro Henrique mandou uma bomba no cantinho para a defesa do goleiro Alex Muralha. O Coxa seguiu se segurando como pôde, evitando os perigos criados pelo Athletico, principalmente com a linha de quatro formada por Alef Manga, Leó Gamalho, Andrey e Igor Paixão. Sem outros gols, o Coritiba conseguiu a classificação.FICHA TÉCNICACORITIBA X ATHLETICO-PR
Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)Data: 27/03/2022 - 16h (de Brasília)Árbitro: Lucas Paulo TorezinAssistentes: Ivan Carlos Bohn e Victor Hugo Imazu dos SantosCartões amarelos: Henrique, Egídio, Willian Farias e Léo Gamalho (Coritiba); Santos, Pablo Siles, Christian e Terans (Athletico-PR) Cartões vermelhos: Willian Farias (Coritiba)
GOLS: Alef Manga (35'/1ºT) (1-0); Pablo (12'/2ºT) (1-1)
CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo)
Alex Muralha; Warley (Matheus Alexandre, aos 29'/2ºT), Henrique, Luciano Castán e Egídio (Guilherme Biro, aos 30'/2ºT); Willian Farias, Andrey (Bernardo, aos 42'/2ºT) e Thonny Anderson (Val, aos 11'/2ºT); Igor Paixão, Alef Manga (Marcio Silva, aos 42'/2ºT) e Léo Gamalho.
ATHLETICO-PR (Técnico: Alberto Valentim)
Santos; Daniel (Jader, aos 36'/2ºT), Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Abner Vinícius; Pablo Siles (Pierre, aos 26'/2ºT), Christian e Terans; Davi Araújo (Pedrinho, aos 26'/2ºT), Rômulo (Bissoli, aos 19'/2ºT) e Pablo.