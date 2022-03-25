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futebol

Coritiba divulga vídeo de 'convocação' para o Atletiba

Confronto do próximo domingo (27), no Couto Pereira, vale vaga na decisão do Paranaense...

Publicado em 25 de Março de 2022 às 17:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2022 às 17:10
Através das redes sociais, o Coritiba publicou um vídeo em tom de "convocação" feita pelo presidente do clube, Juarez Moraes e Silva, para assistir a partida decisiva contra o Athletico, no próximo domingo (27), definindo uma das semifinais do Campeonato Paranaense.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE!Além de exaltar a importância da presença do torcedor, Juarez aproveitou para promover o programa de sócio-torcedor do clube. Até a última atualização, o número de adesões era calculado em 17 mil.
O grande objetivo do clube do Alto da Glória é fazer com que o Couto Pereira receba o recorde de público na atual edição do estadual, aumentando a marca que foi atingida, justamente, no Atletiba que valeu pela etapa classificatória.
Enquanto naquela oportunidade houveram 22.564 pessoas presentes, a ideia de momento é ter, pelo menos, 30 mil torcedores apoiando a equipe em busca da vaga na decisão e, consequentemente, permanecer vivo na briga por um título que não conquista desde 2017.
Crédito: Divulgação/Coritiba

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