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Corinthians x São Bernardo saiba onde assistir ao duelo pelo Campeonato Paulista

Timão busca terceira vitória seguida, mas precisa bater o Bernô, que tem apenas uma derrota neste Paulistão. Partida terá transmissão aberta e via pay per view...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 20:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 20:31
O Corinthians busca a sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Paulista nesta quarta-feira (16), às 21h35, quando enfrenta o São Bernardo, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Estadual. A partida terá transmissão aberta através da Record TV e também no Premiere e Paulistão Play pelo pay per view.
> TABELA - CONFIRA E SIMULE OS JOGOS DO CORINTHIANS PELO PAULISTÃO> GALERIA - CAI BEM NO TIMÃO? VEJA TÉCNICOS ESTRANGEIROS NO MERCADO
O Timão não entrou em campo no último fim de semana, pois enfrentaria o Palmeiras, que estava nos Emirados Árabes disputando o Mundial de Clubes da Fifa. O Dérbi, que será disputado no Allianz Parque, casa do rival, será realizado no dia 17 de março.
Já o Bernô vem de um triunfo importante jogando dentro de casa. No último domingo (13), a equipe do ABC Paulista bateu o Red Bull Bragantino, time da primeira divisão do Campeonato Brasileiro e atual vice-campeão da Copa Sul-Americana, por 1 a 0 no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.
As duas equipes lideram os seus respectivos grupos. O Timão é o primeiro da chave A, enquanto o São Bernardo ocupa a ponta da B, que tem o São Paulo entre as equipes - o Tricolor está na segunda colocação.
Crédito: ÚnicojogoentreCorinthiansxSãoBernardoemItaqueraaconteceuem2015(Foto:AriFerreira/Lancepress!

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