Corinthians x São Bernardo saiba onde assistir ao duelo pelo Campeonato Paulista

O Corinthians busca a sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Paulista nesta quarta-feira (16), às 21h35, quando enfrenta o São Bernardo, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Estadual. A partida terá transmissão aberta através da Record TV e também no Premiere e Paulistão Play pelo pay per view.

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O Timão não entrou em campo no último fim de semana, pois enfrentaria o Palmeiras, que estava nos Emirados Árabes disputando o Mundial de Clubes da Fifa. O Dérbi, que será disputado no Allianz Parque, casa do rival, será realizado no dia 17 de março.

Já o Bernô vem de um triunfo importante jogando dentro de casa. No último domingo (13), a equipe do ABC Paulista bateu o Red Bull Bragantino, time da primeira divisão do Campeonato Brasileiro e atual vice-campeão da Copa Sul-Americana, por 1 a 0 no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

As duas equipes lideram os seus respectivos grupos. O Timão é o primeiro da chave A, enquanto o São Bernardo ocupa a ponta da B, que tem o São Paulo entre as equipes - o Tricolor está na segunda colocação.