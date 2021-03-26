Corinthians x Retrô (PE): prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Pela segunda fase da Copa do Brasil, Corinthians e Retrô (PE) se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 21h30, no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema, cidade do Rio de Janeiro.

O jogo inicialmente aconteceria na Neo Química Arena, em São Paulo, mas desde o dia 15 de março o Estado vive um plano emergencial de contenção a pandemia do novo coronavírus, que incluiu a proibição da realização de jogos de futebol.

A CBF tentou levar a partida para a cidade fluminense de Volta Redonda, onde o Timão atuou nesta terça-feira (23) e venceu o Mirassol por 1 a 0, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, mas a prefeitura do município vetou o evento, que foi levado para outro local no Rio de Janeiro, Saquarema.

Desde segunda-feira no Estado do Rio, o Timão encerrou a sua preparação nesta quinta-feira (25), no Ninho do Urubu, Centro de Treinamentos do Flamengo, e além dos desfalques já entregues ao Departamento Médico, e nem viajaram para São Paulo, Danilo Avelar, Léo Santos, Mantuan, Mateus Vital e Ruan Oliveira, ganhou a dúvida de Fagner, que não treinou com bola na atividade de véspera do compromisso pelo Copa do Brasil.

Do lado pernambucano, o elenco embarcou ao Rio de Janeiro no início da tarde desta quarta-feira (25). O Azulão eliminou o Brusque (SC) na primeira fase, ao vencer por 1 a 0, no Nordeste Brasileiro.

Pro confronto diante do Timão, o meia Stephano Leal será desfalque. O atleta é filho do ex-lateral-esquerdo Branco, tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira, em 1994, e foi liberado para acompanhar o seu pai, que está internado, vítima de Covid-19. >> Confira a tabela da Copa do Brasil 2021

CORINTHIANS X RETRÔ (PE)

Local: Estádio Elcyr Resende de Mendonça, Saquarema (RJ)Data e horário: 26 de março de 2021, às 21h30Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)​Auxiliares: Frederico Soares Vilarinho (MG) e Magno Arantes Lira (MG)Onde acompanhar: SporTV, Premiere, Tempo Real do L! e em áudio através da parceria LANCE! Voz do Esporte

CORINTHIANS

Cássio; Fagner (Bruno Méndez), Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo; Gustavo Mosquito, Cazares (Otero) e Rodrigo Varanda; Jô. Técnico: Vagner Mancini

Desfalques: Danilo Avelar, Léo Santos, Mantuan, Mateus Vital e Ruan Oliveira (Departamento Médico); Araos (convocado pela Seleção Chilena)

RETRÔ

Jean; Neilson, Del'Amore, Baumer e Guilherme; Lucas Gonçalves, Kauê, Gelson e Janderson; Mayco Félix e Erikys Júnior. Técnico: Nilson Corrêa