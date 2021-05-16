Corinthians x Palmeiras: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Cesar Greco

Em jogo único, os arquirrivais Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (16), às 16h, na Neo Química Arena, em Itaquera, visando uma das duas vagas na decisão do Campeonato Paulista.

O Timão foi o terceiro colocado geral da primeira fase da competição, enquanto o Verdão precisou justamente da ajuda corintiana para garantir a sua vaga no mata-mata, já que precisava vencer a Ponte Preta, em Campinas, e que os corintianos vencessem, em São Paulo, o Novorizontino, na última rodada da etapa inicial do torneio, algo que aconteceu exatamente conforme a necessidade da equipe alviverde.

Nas quartas de final, o clube do Parque São Jorge não tomou conhecimento da Inter de Limeira, e, em casa, goleou o Leão por 4 a 1, na última terça-feira (11). Já o Palestra teve mais dificuldades para avançar à semifinal, pois encarou o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança, vencendo pelo placar mínimo.

Ambas as equipes chegam com desfalques importantes. Do lado corintiano, Fagner foi diagnosticado com Covid-19 e Xavier sofreu uma lesão muscular na coxa. Em relação ao Palmeiras, Marcos Rocha teve uma lesão detectada na coxa esquerda. Todos eles são desfalques no Dérbi.CORINTHIANS X PALMEIRAS

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)Data e horário: 15 de maio de 2021, às 16hÁrbitro: Flávio Rodrigues de SouzaAssistentes: Neuza Ines Back e Daniel Paulo ZiolliÁrbitro de Vídeo: Rodrigo Guaranizo Ferreira do AmaralOnde acompanhar: Globo SP, SporTV, Premiere, Tempo Real do LANCE! e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte

CORINTHIANS

Cássio; João Victor, Jemerson e Raul; Ramiro, Gabriel, Roni e Lucas Piton; Luan e Otero; Cauê. Técnico: Vagner Mancini

Desfalques: Danilo Avelar e Mantuan (lesão no ligamento cruzado anterior); Xavier (lesão na coxa direita); Cantillo (lesão no coxa esquerda); Fagner (Covid-19); Ruan Oliveira (transição física)

Pendurados: -

PALMEIRAS

Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Vanderlan; Mayke, Patrick de Paula, Felipe Melo, Raphael Veiga e Victor Luís; Rony e Luís Adriano. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Kusevic (lesão na coxa direita); Marcos Rocha e Gabriel Veron (lesão na coxa esquerda); Breno Lopes (lesão no joelho direito); Alan Emperur e Gabriel Menino (cronograma especial).