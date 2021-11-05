Corinthians x Fortaleza: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Agência Corinthians

Em busca da quarta vaga no G4 do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Fortaleza entram em campo neste sábado (6), às 16h, na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Será o segundo jogo consecutivo com a autorização para a presença total de torcedores na Neo Química Arena, e o Timão busca a segunda vitória consecutiva.

Do outro lado, o Leão tem o desfalque de jogadores importantes, como os meias Yago Pikachu, Lucas Crispim e Édrson. Por sua vez, a equipe cearense deve ter o retorno de Robson, autor do gol da vitória no primeiro turno, no Nordeste Brasileiro.

O Leão do Pici é o quinto colocado do Brasileirão, com 48 pontos. O Timão é o sexto, com 44. Os dois times perseguem o Red Bull Bragantino, atual quarto colocado. CORINTHIANS X FORTALEZA

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP).Data e horário: 6 de novembro de 2021, às 21h30.Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Kléber Lúcio Gil (FIFA-SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)Árbitro de vídeo: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)Onde acompanhar: Premiere e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte.

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CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Gabriel); Gabriel Pereira, Gustavo Mosquito (Du Queiroz), Renato Augusto, Giuliano e Róger Guedes; Renato Augusto. Técnico: Sylvinho.

Desfalques: Ruan Oliveira (revisão cirúrgica do joelho esquerdo) e Willian (lesão no músculo posterior da coxa esquerda)

Pendurados: Cantillo, Fábio Santos, Marquinhos, Renato Augusto e Roni.

FORTALEZA

Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Jackson; Edinho (Daniel Guedes), Felipe, Ronald, Lucas Lima e Bruno Melo; David e Robson (Romarinho). Técnico: Juan Pablo Vojyvoda.

Desfalques: Jussa, Éderson e Titi (suspensos); Lucas Crispim e Yago Pikachu (entregues ao Departamento Médico)