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Corinthians x América-MG: prováveis escalações, desfalques e onde ver

Equipes se enfrentam nesta quarta, na Neo Química Arena, às 21h30, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Times vêm em momentos distintos nesta temporada...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 18:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2020 às 18:19
Crédito: Felipe Correia/Photo Premium
Corinthians e América-MG iniciam a disputa por um lugar nas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (28), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final do mata-mata nacional. As duas equipes vem de momentos distintos na temporada.
O Corinthians busca a segunda vitória seguida depois de bater o Vasco, por 2 a 1, em São Januário, peplo Campeonato Brasileiro, onde está na parte de baixo da tabela, na quarta-feira passada. Para o confronto contra o Coelho, o técnico Vagner Mancini não poderá contar com o lateral-esquerdo Fábio Santos e o meia Otero (ambos já jogaram a competição pelo Atlético-MG), além dos atacantes Mantuan (seleção sub-20) e Gustavo Mosquito (já jogou a competição pelo Paraná).
Já a equipe treinada por Lisca terá um desfalque importante na zaga. Trata-se do zagueiro Eduardo Bauermann, que ainda segue em tratamento pós-cirurgia no joelho esquerdo. O Coelho não perde há nove partidas, sendo seis vitórias e três empates. O clube é o segundo colocado da Série B, com 35 pontos, e já eliminou nesta edição da Copa do Brasil o Santos-AP, Operário-PR, Ferroviária e Ponte Preta. VEJA INFORMAÇÕES SOBRE A PARTIDA
Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)Data: 28 de outubro de 2020, às 21h30Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (CBF/SC) Assistentes: Alex dos Santos (CBF/SC) e Henrique Neu Ribeiro (CBF/SC)VAR: Heber Roberto Lopes (CBF/SC)Onde ver: TV Globo, Premiere, Sportv e Tempo Real do LANCE!
CORINTHIANSCássio; Fagner, Gil, Marllon e Lucas Piton; Xavier, Ederson, Ramiro, Mateus Vital e Cazares; Boselli. Técnico: Vagner Mancini.
Desfalques: Fábio Santos, Otero, Gustavo Mosquito (já jogaram a Copa do Brasil por outras equipes), Mantuan (Seleção Brasileira sub-20), Danilo Avelar (lesionado)Pendurados: -Suspensos: -
AMÉRICA-MGMatheus Cavichioli, Diego Ferreira, Messias, Anderson Jesus e João Paulo (Sávio); Zé Ricardo, Geovane (Alê), Juninho e Felipe Azevedo; Léo Passos (Rodolfo) e Ademir. Técnico: Lisca.
Desfalques: Eduardo Bauermann (lesionado)Pendurados: -Suspensos: -

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