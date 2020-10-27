Corinthians x América-MG: prováveis escalações, desfalques e onde ver

Crédito: Felipe Correia/Photo Premium

Corinthians e América-MG iniciam a disputa por um lugar nas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (28), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final do mata-mata nacional. As duas equipes vem de momentos distintos na temporada.

O Corinthians busca a segunda vitória seguida depois de bater o Vasco, por 2 a 1, em São Januário, peplo Campeonato Brasileiro, onde está na parte de baixo da tabela, na quarta-feira passada. Para o confronto contra o Coelho, o técnico Vagner Mancini não poderá contar com o lateral-esquerdo Fábio Santos e o meia Otero (ambos já jogaram a competição pelo Atlético-MG), além dos atacantes Mantuan (seleção sub-20) e Gustavo Mosquito (já jogou a competição pelo Paraná).

Já a equipe treinada por Lisca terá um desfalque importante na zaga. Trata-se do zagueiro Eduardo Bauermann, que ainda segue em tratamento pós-cirurgia no joelho esquerdo. O Coelho não perde há nove partidas, sendo seis vitórias e três empates. O clube é o segundo colocado da Série B, com 35 pontos, e já eliminou nesta edição da Copa do Brasil o Santos-AP, Operário-PR, Ferroviária e Ponte Preta. VEJA INFORMAÇÕES SOBRE A PARTIDA

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)Data: 28 de outubro de 2020, às 21h30Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (CBF/SC) Assistentes: Alex dos Santos (CBF/SC) e Henrique Neu Ribeiro (CBF/SC)VAR: Heber Roberto Lopes (CBF/SC)Onde ver: TV Globo, Premiere, Sportv e Tempo Real do LANCE!

CORINTHIANSCássio; Fagner, Gil, Marllon e Lucas Piton; Xavier, Ederson, Ramiro, Mateus Vital e Cazares; Boselli. Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques: Fábio Santos, Otero, Gustavo Mosquito (já jogaram a Copa do Brasil por outras equipes), Mantuan (Seleção Brasileira sub-20), Danilo Avelar (lesionado)Pendurados: -Suspensos: -

AMÉRICA-MGMatheus Cavichioli, Diego Ferreira, Messias, Anderson Jesus e João Paulo (Sávio); Zé Ricardo, Geovane (Alê), Juninho e Felipe Azevedo; Léo Passos (Rodolfo) e Ademir. Técnico: Lisca.