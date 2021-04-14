Corinthians voltará a jogar duas vezes em 48 horas e terá que mudar programação

A programação do Corinthians para este domingo (18) previa treino na parte da manhã, mas a Federação Paulista de Futebol marcou jogo do Timão no mesmo dia, às 22h, contra o Ituano, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, dois dias após o time do Parque São Jorge ir a campo contra o São Bento, em Itaquera, pela sétima rodada do Estadual. Será a segunda vez dentro no intervalo de uma semana que o Alvinegro jogará dua vezes em 48 horas. Nesta terça-feira (13), o Corinthians perdeu por 2 a 1 para a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, sendo que no domingo (11) havia encarado o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e vencido por 1 a 0, em jogos adiantados da 11ª e nona rodada do Paulistão respectivamente.
A partir da retomada do futebol em São Paulo, através de um consenso entre FPF, Ministério Publico e governo estadual, no último fim de semana, o Corinthians teve definido cinco jogos em um intervalo de 11 dias, uma média de um a cada dois dias.
Além dos compromissos contra Guarani e Ferroviária, que já aconteceram, e os próximos pelo Paulista, contra São Bento e Ituano, o Timão estreia na Copa Sul-Americana no dia 22 de abril, contra o River Plate, do Paraguai, às 21h30, no estádio Defensores del Chaco, pela primeira rodada do Grupo E, que também tem o Sport Huancayo, do Peru, e Peñarol, do Uruguai.
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