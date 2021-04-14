Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Corinthians voltará a jogar duas vezes em 48 horas e terá que mudar programação
futebol

Corinthians voltará a jogar duas vezes em 48 horas e terá que mudar programação

Federação Paulista de Futebol marcou duelo entre Timão e Ituano para domingo (18), dois dias após compromisso diante o São Bento...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 23:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2021 às 23:38
Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians
A programação do Corinthians para este domingo (18) previa treino na parte da manhã, mas a Federação Paulista de Futebol marcou jogo do Timão no mesmo dia, às 22h, contra o Ituano, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, dois dias após o time do Parque São Jorge ir a campo contra o São Bento, em Itaquera, pela sétima rodada do Estadual. Será a segunda vez dentro no intervalo de uma semana que o Alvinegro jogará dua vezes em 48 horas. Nesta terça-feira (13), o Corinthians perdeu por 2 a 1 para a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, sendo que no domingo (11) havia encarado o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e vencido por 1 a 0, em jogos adiantados da 11ª e nona rodada do Paulistão respectivamente.
A partir da retomada do futebol em São Paulo, através de um consenso entre FPF, Ministério Publico e governo estadual, no último fim de semana, o Corinthians teve definido cinco jogos em um intervalo de 11 dias, uma média de um a cada dois dias.
Além dos compromissos contra Guarani e Ferroviária, que já aconteceram, e os próximos pelo Paulista, contra São Bento e Ituano, o Timão estreia na Copa Sul-Americana no dia 22 de abril, contra o River Plate, do Paraguai, às 21h30, no estádio Defensores del Chaco, pela primeira rodada do Grupo E, que também tem o Sport Huancayo, do Peru, e Peñarol, do Uruguai.
>> Confira a tabela do Paulitão e simule os próximos jogos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Passeio bate-volta para Anchieta saindo de Vitória
Anchieta em um dia: roteiro de bate-volta saindo de Vitória
Brasil x EUA, na final das Olímpiadas de 2024
Seleção feminina de futebol recebe EUA para dois amistosos no Brasil
A Gazeta localizou desníveis, até mesmo, fora da área alagada
Desnível causou morte na Serra, diz PRF; saiba quando cabe processo por via precária

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados