Corinthians voltará a jogar duas vezes em 48 horas e terá que mudar programação

A programação do Corinthians para este domingo (18) previa treino na parte da manhã, mas a Federação Paulista de Futebol marcou jogo do Timão no mesmo dia, às 22h, contra o Ituano, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, dois dias após o time do Parque São Jorge ir a campo contra o São Bento, em Itaquera, pela sétima rodada do Estadual. Será a segunda vez dentro no intervalo de uma semana que o Alvinegro jogará dua vezes em 48 horas. Nesta terça-feira (13), o Corinthians perdeu por 2 a 1 para a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, sendo que no domingo (11) havia encarado o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e vencido por 1 a 0, em jogos adiantados da 11ª e nona rodada do Paulistão respectivamente.