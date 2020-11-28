Corinthians volta a treinar neste sábado à espera de alguns retornos

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians venceu o Coritiba na última quarta-feira, por 1 a 0, fora de casa, e no dia seguinte voltou a treinar no CT Joaquim Grava. Já na última sexta-feira, o elenco ganhou folga, mas retorna na manhã deste sábado para mais quatro dias de atividades antes de pegar o Fortaleza, na próxima semana. Nesse meio tempo, a comissão técnica espera contar com a volta de alguns desfalques.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

Entre as ausências mais sentidas atualmente está a de Cássio, que sentiu a coxa esquerda durante o aquecimento da partida no Couto Pereira. Na última quinta-feira ele passou por exames mais detalhados e foi diagnosticada uma contratura na região, que já começou a ser tratada pelo departamento médico. Não há, porém, um prazo para o retorno e o goleiro será avaliado diariamente.

Neste momento, a presença do ídolo Alvinegro é improvável para enfrentar o Fortaleza, mas com dias "cheios" para o grupo trabalhar sem jogos no meio do caminho, há a esperança de que um tratamento intensivo possa agilizar a recuperação. Se não for possível, no entanto, Walter será o titular da meta corintiana, assim como ocorreu diante do Coxa, na última quarta-feira.Há a expectativa também de que Ramiro possa voltar a treinar com os companheiros no gramado, após entorse que o deixou fora das duas últimas partidas do Timão: contra o Grêmio e contra o Coritiba. Se voltar aos trabalhos nos próximos dias, ele deve ser relacionado para a viagem para Fortaleza. O meio-campista é um dos homens de confiança do técnico Vagner Mancini.

Dois desfalques estão mais próximos do retorno: Boselli e Gustavo Silva, que estão em processo de transição no gramado e podem estar à disposição do treinador já neste fim de semana. O argentino, em recuperação de uma lombalgia, interagiu com um torcedor no Twitter e revelou que voltará a atuar diante do Fortaleza. Mosquito, por sua vez, trata estiramento na coxa direita.

Há ainda os casos de Mateus Vital e Jemerson, que estão em quarentena após serem diagnosticados com Covid-19. O meia foi isolado no dia 13 de novembro, há duas semanas, período recomendado para esse afastamento, o que pode indicar que sua volta aconteça neste sábado e seja relacionado para quarta-feira. Já o zagueiro deve ter cerca de uma semana a mais em casa até retornar.

Ainda que tenha essas dúvidas, a comissão técnica de Vagner Mancini sabe que poderá contar com três retornos certos: Marllon (vermelho direto), Otero (vermelho após o segundo amarelo) e Cantillo (terceiro amarelo), que cumpriram suspensão contra o Coritiba e estarão à disposição.

Bruno Méndez, porém, será julgado nesta segunda-feira pelo STJD e pode pegar um ganho por conta de sua expulsão diante do Athletico-PR, em que deu uma cotovelada em Renato Kayzer. Outro que passará pelo tribunal desportivo na mesma data é Cássio, devido ao cartão vermelho direto que levou no duelo com o Ceará, quando foi reclamar com o árbitro da partida após o apito final.