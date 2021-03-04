Corinthians volta a marcar gols, mas completa um mês sem vencer; confira sequência

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Quando Mateus Vital marcou o primeiro gol do Corinthians no empate em 2 a 2 contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (3), pela segunda rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, o Timão encerrou um período de 465 minutos sem marcar gols. No entanto, o resultado no Dérbi manteve uma série de sete partidas que o time de Parque São Jorge não sabe o que é vencer.

>> Confira a tabela do Campeonato Paulista e simule os próximos jogosO último triunfo corintiano aconteceu completou um mês justamente no dia do clássico, já que aconteceu no dia 3 de fevereiro, quando o Alvinegro bateu o Ceará por 2 a 1, em Itaquera, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde então, foram sete partidas, com duas derrotas e cinco empates, quatro deles nos último jogos, sendo três por 0 a 0 - Vasco e Internacional, nas duas últimas rodadas do Brasileirão, e Red Bull Bragantino na estreia do Paulista.

Vale destacar que a tabela do Estadual foi "ingrata" com o Timão, que logo nos dois primeiros jogos encarou equipes da elite nacional, sendo que no último Campeonato Brasileiro o Corinthians foi o último colocado entre os paulistas, terminando na 12ª colocação, atrás de São Paulo (4º), Palmeiras (7º), Santos (8º) e Bragantino (10º).

Para se reencontrar com a vitória, os corintianos recebem a Ponte Preta, neste domingo (7), às 11h, em Itaquera, pela terceira rodada do Paulistão. A Macaca não disputa a Série A há três temporadas, mas é um dos clubes mais tradicionais do Estado de São Paulo, tendo, inclusive, disputado a final do Paulista contra o Timão em 1977, ano que o Alvinegro saiu de uma fila de 23 anos sem títulos, 1979 e 2017 - em todas as ocasiões o Corinthians foi vencedor.

Caso o Timão vença a Macaca neste fim de semana, a sequência que hoje é de sete jogos sem vencer se tornará de cinco partidas sem perder.

Confira sequência negativa do Timão: