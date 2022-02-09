  • Corinthians vence o Real Brasília e vai disputar a final da Supercopa do Brasil feminina contra o Grêmio
futebol

Corinthians vence o Real Brasília e vai disputar a final da Supercopa do Brasil feminina contra o Grêmio

Com gols de Jheniffer e Lia Salazar, o Timão venceu a semifinal por 2 a 0 e irá decidir a Supercopa do Brasil feminina na Neo Química contra o Tricolor gaúcho...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 20:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 20:00
O Corinthians está na final da Supercopa do Brasil feminina. As Brabas superaram o Real Brasília por 2 a 0 e irão enfrentar o Grêmio na final do torneio, que acontece pela primeira vez na categoria. Os gols foram marcados por Jheniffer e Lia Salazar.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians
O Timão dominou a maior parte do duelo. Aos 29 minutos, Adriana achou Zanotti entrando livre na área. A camisa 10 recebeu, bateu forte e a bola explodiu no travessão e ainda rolou sobre a linha da goleira Dida.
10 minutos depois, após muita pressão, saiu o gol do Timão. Após bate-rebate na área, Tamires tentou, a bola ficou com Adriana que bateu e ficou na zaga. No rebote, Jheniffer, no melhor estilo centroavante, mandou para o fundo das redes.
O segundo gol saiu no início da etapa final, aos dois minutos. Tamires invadiu a área e tocou para a Lia Salazar. Com muita tranquilidade, a colombiana tocou no cantinho para fazer seu primeiro gol pelo Alvinegro.
Antes de eliminar o Real Brasília, o Corinthians venceu o Dérbi contra o Palmeiras com tranquilidade, por 3 a 0. A final contra o Grêmio está marcada para domingo (13), às 10h30, na Neo Química Arena
Crédito: Jheniffercelebrandooprimeirogoldapartida(Foto:RodrigoGazzanel

