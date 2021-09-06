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Corinthians vence a Ferroviária e enfrentará o Palmeiras na final do Brasileirão Feminino

Triunfo por 3 a 1, na Arena Barueri, colocou as Meninas do Timão na final da competição pelo quinto ano seguido...

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 22:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2021 às 22:31
Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians
Teremos Dérbi na final do Campeonato Brasileiro Feminino. Na noite deste domingo (5), as meninas do Corinthians venceram a Ferroviária por 3 a 1, na Arena Barueri, e confirmou a classificação à decisão do torneio, algo que já tinha sido encaminhado com um triunfo pelo mesmo placar no fim de semana passado.
Gessica contra, Erika e Gabi Zanotti anotaram os tentos que colocaram o Timão na quinta decisão consecutiva do Brasileiro, além de manter a busca pelo bicampeonato consecutiva.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosA partida começou movimentada, principalmente com o Corinthians criando boas chances, mas foi logo depois da melhor chegada da Locomotiva no primeiro tempo que o Timão abriu o placar, após boa jogada de Gabi Portinho que terminou com Gessica colocando contra o próprio patrimônio.
Próximo ao final da primeira etapa o Time do Povo ainda ampliou, com a experiente zagueira Erika, que, após cobrança de escanteio, aproveitou o bate e rebate na área para colocar a bola para a rede. O lance precisou ser confirmado pela arbitragem de vídeo.
O placar foi fechado no segundo tempo. Primeiro com o Corinthians ampliando ainda mais o marcador, aos 10 minutos, novamente após uma cobrança de escanteio, em uma boa finalização de Gabi Zanotti.
O desconto da Ferroviária foi próximo ao fim do jogo, com Rafa Mineira convertendo um pênalti.
Como pela manhã o Palmeiras venceu o Internacional, por 4 a 1, no Allianz Parque, confirmado a sua classificação á final do Brasileirão Feminino pela primeira vez, a competição será decidida em dois Dérbis.

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