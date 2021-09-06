Corinthians vence a Ferroviária e enfrentará o Palmeiras na final do Brasileirão Feminino

Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians

Teremos Dérbi na final do Campeonato Brasileiro Feminino. Na noite deste domingo (5), as meninas do Corinthians venceram a Ferroviária por 3 a 1, na Arena Barueri, e confirmou a classificação à decisão do torneio, algo que já tinha sido encaminhado com um triunfo pelo mesmo placar no fim de semana passado.

Gessica contra, Erika e Gabi Zanotti anotaram os tentos que colocaram o Timão na quinta decisão consecutiva do Brasileiro, além de manter a busca pelo bicampeonato consecutiva.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosA partida começou movimentada, principalmente com o Corinthians criando boas chances, mas foi logo depois da melhor chegada da Locomotiva no primeiro tempo que o Timão abriu o placar, após boa jogada de Gabi Portinho que terminou com Gessica colocando contra o próprio patrimônio.

Próximo ao final da primeira etapa o Time do Povo ainda ampliou, com a experiente zagueira Erika, que, após cobrança de escanteio, aproveitou o bate e rebate na área para colocar a bola para a rede. O lance precisou ser confirmado pela arbitragem de vídeo.

O placar foi fechado no segundo tempo. Primeiro com o Corinthians ampliando ainda mais o marcador, aos 10 minutos, novamente após uma cobrança de escanteio, em uma boa finalização de Gabi Zanotti.

O desconto da Ferroviária foi próximo ao fim do jogo, com Rafa Mineira convertendo um pênalti.