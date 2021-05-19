Corinthians vai esgotar possibilidades com Renato Gaúcho antes de buscar outro nome

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

O Corinthians vive momento de expectativa em relação à contratação de Renato Gaúcho como novo técnico. Depois de reunião entre seu empresário e a cúpula alvinegra, o treinador já sabe do que foi falado e qual é o projeto apresentado. Resta agora dar o sinal verde ou não para a negociação. Enquanto isso, o clube foca 100% nessa possibilidade e não busca outro alvo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Nesta fase do relacionamento entre as partes o status é de espera, uma vez que o contato já foi feito e depende do posicionamento de Renato, que foi abastecido com o que Gauchinho, seu agente, ouviu dos dirigentes corintianos. Nenhum prazo foi dado, mas a tendência é que nesta quinta-feira o ex-gremista dê uma resposta (positiva ou não), a fim de dar o próximo passo.

No Timão, o foco é esgotar todas as possibilidades com Renato Gaúcho, tanto esportivas quanto financeiras, antes de iniciar conversas com um novo alvo para a função. Embora muitos nomes estejam na lista, nenhum foi definido como segunda opção e nenhum teve contato iniciado com o clube.Embora não se fale em prazo para esperar Renato, há quem diga que com o sim ou o não, a partir de sexta-feira um nome como plano B pode ser definido e em seguida contatado. Isso porque o objetivo do Corinthians é ter um técnico trabalhando com pelo menos uma semana antes do início do Campeonato Brasileiro. O Timão joga com o Atlético-MG no dia 30, pela primeira rodada.

Se Renato der o "OK" tão sonhado pela torcida e pela diretoria corintiana, aí sim os detalhes contratuais, como salário e tempo de vínculo, serão discutidos e colocados no papel. No momento a conversa é sobre o técnico topar ou não o projeto apresentado pelo Timão. Além do oferecido financeiramente e esportivamente, o comandante gaúcho levará em conta questões pessoais.