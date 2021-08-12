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Corinthians treina na Neo Química Arena em preparação para encarar o Ceará

Técnico Sylvinho promoveu trabalho de enfrentamento de 11 contra 11 e atletas também treinaram cobranças de falta na Casa do Povo, palco da partida deste domingo...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 14:20

LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2021 às 14:20
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã desta quinta-feira, o Corinthians realizou o terceiro treino preparatório para o próximo compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. O cenário de trabalho do elenco foi diferente, já que a comissão técnica trocou o CT Joaquim Grava pela Neo Química Arena, palco da partida diante do Ceará, no próximo domingo, às 16h, pela 16ª rodada da competição nacional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Após o aquecimento, os atletas realizaram um trabalho de enfrentamento de 11 contra 11 em campo reduzido comandado pelo técnico Sylvinho. Havia um revezamento entre os jogadores e, enquanto não estavam nesta atividade, faziam um exercício de passes e marcação pressão.
Por fim, alguns atletas treinaram bolas paradas defensivas sob a supervisão dos auxiliares Doriva e Fernando Lázaro e, do outro lado do campo, outros praticaram cobranças de falta com Alex Meschini, também auxiliar técnico.Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira treinaram novamente sem restrições com o restante do grupo e podem receber uma chance entre os relacionados para pegar o Vozão. Renato Augusto, que já adiantou que fará sua estreia neste domingo, também trabalhou durante todo o treino e deve mesmo ir ao jogo.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
Nesta sexta-feira, no período da tarde, o Timão realiza o penúltimo treinamento antes de receber o Ceará. A equipe não vence em casa há quatro jogos, ou seja, há mais de um mês e busca reencontrar o caminho do triunfo. Atualmente o Alvinegro ocupa a 12ª posição no Brasileirão com 18 pontos.

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