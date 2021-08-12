Corinthians treina na Neo Química Arena em preparação para encarar o Ceará

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta quinta-feira, o Corinthians realizou o terceiro treino preparatório para o próximo compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. O cenário de trabalho do elenco foi diferente, já que a comissão técnica trocou o CT Joaquim Grava pela Neo Química Arena, palco da partida diante do Ceará, no próximo domingo, às 16h, pela 16ª rodada da competição nacional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Após o aquecimento, os atletas realizaram um trabalho de enfrentamento de 11 contra 11 em campo reduzido comandado pelo técnico Sylvinho. Havia um revezamento entre os jogadores e, enquanto não estavam nesta atividade, faziam um exercício de passes e marcação pressão.

Por fim, alguns atletas treinaram bolas paradas defensivas sob a supervisão dos auxiliares Doriva e Fernando Lázaro e, do outro lado do campo, outros praticaram cobranças de falta com Alex Meschini, também auxiliar técnico.Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira treinaram novamente sem restrições com o restante do grupo e podem receber uma chance entre os relacionados para pegar o Vozão. Renato Augusto, que já adiantou que fará sua estreia neste domingo, também trabalhou durante todo o treino e deve mesmo ir ao jogo.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.