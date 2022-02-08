Corinthians trabalha somente com o nome de Vitor Pereira para assumir o clube no momento e espera avanço

Depois de ver o sonho por Jorge Jesus esfriar, a diretoria do Corinthians está em busca de um técnico estrangeiro para assumir o clube e trabalha exclusivamente com o nome do português Vitor Pereira como opção até aqui. Outras opções até chegaram a ser oferecidas a cupula corintiana nos último dias, mas nem conversas foram abertas.

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O 'alto clero' corintiano gostou do perfil de Pereira, e, mesmo com a resistência de alguns integrantes do futebol no clube com grande influência nas tomadas de decisões, está definido que o novo técnico do Corinthians muito provavelmente não será brasileiro - ao menos que haja uma reviravolta no perfil traçado pela diretoria do Timão na caça ao novo treinador.

Contudo, a contratação de Vitor não será fácil, pois se trata de um nome com mercado internacional.

Ainda que tenha sido demitido do Fenerbahçe, da Turquia, na última temporada, Vitor Pereira soma bons trabalhos em clubes tradicionais da Europa, como no Porto, de Portugal, onde ganhou duas vezes o campeonato poruguês, e no Olympiakos, da Grécia, clube no qual também conquistou o torneio nacional, o que faz dele uma opção ainda com mercado no Velho Continente.

O Timão ainda não abriu negociações com Pereira, mas já entrou em contato com pessoas ligadas ao treinador e não ouviu uma negativa do profissional sobre assumir um time brasileiro. A ideia da direção corintiana é levar as tratativas para uma negociação formal nos próximos dias.

Contudo, o Corinthians já recebeu algumas possíveis objeções que podem atrapalhar a evolução do negócio, como a parte financeira, já que a comissão técnica de Vitor tem um valor salarial que gira em torno de R$ 2 milhões, cifras que já eram vistas como inviáveis pelo clube alvinegro até mesmo quando se tratava de Jorge Jesus.

Enquanto não avança por um novo técnico, o interino Fernando Lázaro segue comandando o Time do Povo, e certamente dirigirá a equipe da beirada do campo nesta quinta-feira (10), às 21h30, contra o Mirassol, pela quinta rodada do Paulistão, na Neo Química Arena.