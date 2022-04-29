Corinthians termina turno da Libertadores na ponta, mas vai precisa pontuar fora para classificar

A terceira rodada da fase de grupos da Libertadores acabou após o empate por 2 a 2 entre Always Ready-BOL e Deportivo Cali-COL. Com isso, o Corinthians assegurou a liderança do Grupo E, com seis pontos.> GALERIA - Fotos da nova camisa do Timão, que faz homenagem a 2012

GRUPO E LIBERTADORESCorinthians - 6 pontosDeportivo Cali-COL - 4 pontosAlways Ready-BOL - 4 pontosBoca Juniors-ARG - 3 pontos

O Timão fez o que era esperado de si e conseguiu duas vitórias jogando ao lado de sua torcida na Neo Química Arena. O arrependimento nesses três primeiros jogos foi não pontuar jogando fora de casa, contra o Always Ready, algo que pode custar caro caso o time deixe pontos pelo caminho.

Ao longo das rodadas, ficou claro a discrepância técnica entre os bolivianos e o restante das equipes do grupo. Mas jogando em La Paz, eles tiraram proveito da altitude, onde conseguiram não só vencer os brasileiros, como somar pontos contra os colombianos.

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Na próxima quarta-feira (4), os comandados de Vítor Pereira vão até Cali em um jogo crucial. Uma vitória praticamente garante vaga ao mata-mata para o time do Parque São Jorge, enquanto um revés deve deixar o grupo ainda mais embolado, e aumentaria o drama para o duelo na Bombonera, que acontece no dia 17.

Uma das dificuldades que o Corinthians terá que superar para não ser eliminado precocemente é saber se comportar jogando fora de casa. O aproveitamento de Vítor Pereira fora de seus domínios, somando todas as competições, é de apenas 38,8%, tendo duas vitórias, um empate e cinco derrotas. Os primeiros dois jogos do clube brasileiro na reta final da fase de grupos são fora do Brasil.

Na Neo Química Arena, a história é diferente. Quatro vitórias, um empate e nenhuma derrota, com apenas um gol sofrido. Assim, é esperado que o Timão não tenha problemas para vencer o Always Ready diante de sua torcida.

A equipe boliviana, apesar dos quatro pontos, deve chegar para a rodada final com chances mínimas de classificação, devido a queda de rendimento quando joga fora de La Paz.

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Portanto, para jogar sem pressão contra o Always Ready na rodada final, é fundamental que o Corinthians nas seja derrotado nas próximas duas partidas, contra o Deportivo Cali e Boca Juniors. Dessa forma, o Timão deixaria para trás o começo caótico, e atingiria o seu objetivo: classificar ao mata-mata.

JOGOS DO CORINTHIANS NA FASE DE GRUPOS DA LIBERTADORES​4ª rodada - 04/05 - 21h - Deportivo Cali x Corinthians - Estádio Olímpico Pascual Guerrero​5ª rodada - 17/05 - 21h30 - Boca Juniors x Corinthians - La Bombonera​6ª rodada - 26/05 21h - Corinthians x Always Ready - Neo Química Arena