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Corinthians terá calçada da fama na Arena; nomes serão decididos por voto popular

Parceria entre o Timão e um de seus patrocinadores tem como objetivo homenagear 111 atletas que já vestiram o manto alvinegro, em comemoração ao aniversário do clube...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 11:55

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 11:55
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Com participação da torcida, o Corinthians, em parceria com a Midea, uma das patrocinadoras do clube, anunciou a ação "Calçada da Fiel", que vai homenagear ídolos corintianos no aniversário de 111 anos do Timão, que será em 1º de setembro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
A partir desta quarta-feira (21) até o dia 2 de agosto, a Fiel Torcida poderá entrar no site calcadadafiel.com.br e escolher os seus 11 jogadores preferidos, cada um em sua posição.
Os mais votados pelos torcedores terão montadas peças artesanais na Neo Química Arena.A ideia é acrescentar na homenagem 100 atletas que defenderam o Timão. Para isso, será montada uma comissão com especialistas no Corinthians para fechar os 111 personagens, justamente por alusão ao 111° aniversário do Alvinegro. - Estamos criando algo aqui que vai provocar nas gerações futuras o interesse por tudo aquilo que o Corinthians representa, preservando uma tradição de raça e vitórias através dos ídolos, escolhidos pela própria Fiel - disse José Colagrossi, superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação corintiano.
A Midea, empresa parceira do Corinthians neste projeto, estampa o espaço nas costas da camisa corintiana. Em janeiro, a marca renovou com o Timão até o fim de 2022.
- Essa iniciativa reforça ainda mais nosso vínculo com o clube e com a Fiel Torcida. Estamos muito satisfeitos com essa parceria e ansiosos para fazer parte desse marco tão importante que são os 111 anos do Corinthians. A Midea quer estar sempre conectada com o torcedor, e esses projetos nos aproximam ainda mais do clube e de sua torcida - explicou Simone Camargo, diretora de Marketing da Midea.

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