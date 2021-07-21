Corinthians terá calçada da fama na Arena; nomes serão decididos por voto popular

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Com participação da torcida, o Corinthians, em parceria com a Midea, uma das patrocinadoras do clube, anunciou a ação "Calçada da Fiel", que vai homenagear ídolos corintianos no aniversário de 111 anos do Timão, que será em 1º de setembro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021

A partir desta quarta-feira (21) até o dia 2 de agosto, a Fiel Torcida poderá entrar no site calcadadafiel.com.br e escolher os seus 11 jogadores preferidos, cada um em sua posição.

Os mais votados pelos torcedores terão montadas peças artesanais na Neo Química Arena.A ideia é acrescentar na homenagem 100 atletas que defenderam o Timão. Para isso, será montada uma comissão com especialistas no Corinthians para fechar os 111 personagens, justamente por alusão ao 111° aniversário do Alvinegro. - Estamos criando algo aqui que vai provocar nas gerações futuras o interesse por tudo aquilo que o Corinthians representa, preservando uma tradição de raça e vitórias através dos ídolos, escolhidos pela própria Fiel - disse José Colagrossi, superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação corintiano.

A Midea, empresa parceira do Corinthians neste projeto, estampa o espaço nas costas da camisa corintiana. Em janeiro, a marca renovou com o Timão até o fim de 2022.