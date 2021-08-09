Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Corinthians tem semana livre para treinamentos e apenas uma folga antes de enfrentar o Ceará
futebol

Corinthians tem semana livre para treinamentos e apenas uma folga antes de enfrentar o Ceará

Focado apenas no Brasileirão, Timão terá seis dias para se preparar para o próximo compromisso pela competição...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 10:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2021 às 10:22
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Com o meio de semana livre, o elenco do Corinthians mais uma vez terá tempo de sobra para treinar, agora visando o duelo contra o Ceará, pela 16ª rodada do Brasileirão, no domingo (15), às 16h, na Neo Química Arena.
Após o empate em 0 a 0 contra o Santos, na Vila Belmiro, no último fim de semana, os atletas corintianos se reapresentam na manhã desta segunda-feira (9), com atividade regenerativa. Como não foi relacionado para o Clássico Alvinegro, a tendência é que o meia Renato Augusto, recém-contratado pelo Timão, treina com bola, mas ainda não é presença garantida no confronto diante o Vozão.Na terça-feira (10), os jogadores do Corinthians ganharão folga, para seguir com uma maratona de treinos diretos entre quarta-feira e sábado (11 e 14). A maioria das atividades serão no período da manhã, exceto na sexta-feira (13), que acontecerá na parte da tarde.
>> Baixe o app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próimos jogos
Confira a programação completa do Timão nesta semana:
Segunda-feira (09) - Treino pela manhãTerça-feira (10) - FolgaQuarta-feira (11) - Treino pela manhãQuinta-feira (12) - Treino pela manhãSexta-feira (13) - Treino na parte da tardeSábado (14) - Treino pela manhãDomingo (15) - Corinthians x Ceará, às 16h, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Brasileirão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados