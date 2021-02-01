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Corinthians tem seis jogadores retornando de empréstimo, mas destino não será o time principal

Caíque França, Madson, Caetano, Filipe, Matheus Matias e Rafael Bilú estavam disputando a Série B e voltaram a ter registro com o Timão, mas nenhum deles deve ser aproveitado...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 15:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2021 às 15:35
Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians
O Corinthians amanheceu nesta segunda-feira com seis novidades no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, mas engana-se quem pensa que são reforços, na verdade são velhos conhecidos do clube. Ao todo, seis jogadores retornam de empréstimo e tiveram seus registros reativados com o Timão. No entanto, nenhum atleta dessa lista deve ser aproveitado na equipe principal.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Relembre quantos jogadores da base o Corinthians utilizou nesta temporada
Com o término da Série B do Brasileirão, esses seis emprestados encerraram também seus contratos com os ex-clubes. São eles: Caíque França, Caetano e Madson, que estavam no Oeste (rebaixado), Filipe e Matheus Matias, que estavam no Paraná (rebaixado), e Rafael Bilú, que estava no CSA (5º lugar).
Segundo o site "Meu Timão", Filipe e Matheus Matias serão incorporados ao elenco sub-23 do Corinthians, que tem o comando do ex-jogador Danilo. O goleiro, aos 23 anos e o atacante, aos 22, têm idade para fazer parte do plantel de aspirantes e devem ser aproveitados dessa forma nesta temporada, assim como já faz Fabrício Oya (21 anos), que havia voltado do Oeste em novembro.
Enquanto isso, também de acordo com a reportagem do "Meu Timão", Caíque França (25 anos), Caetano (21 anos), Madson (21 anos), e Rafael Bilú (21 anos), devem ser negociados e podem ter seus destinos anunciados em breve. Não está descartado, porém, que alguns deles sejam incorporados ao sub-23 caso as negociações para deixar o clube não vinguem neste momento do ano.
Confira até quando vai o contrato de cada um com o Corinthians:
Caíque França - goleiro - 31/12/2021Filipe - goleiro - 31/12/2021​Rafael Bilú - atacante - 31/12/2022​Matheus Matias - atacante - 31/12/2022Madson - meia-atacante - 30/6/2023Caetano - zagueiro - 29/2/2024

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