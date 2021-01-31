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Corinthians tem pior mês com Mancini e vê derrotas dobrarem

Aproveitamento de janeiro iguala o de novembro, porém se mostra pior pelo número de derrotas, que acabou com as mesmas três que o técnico tinha com até o início do mês...

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2021 às 08:00
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O mês de janeiro está em seu último dia e o torcedor do Corinthians, quando fizer o balanço desses 31 dias, certamente não ficará satisfeito com o que viu. Desde a chegada de Vagner Mancini, esse foi o pior período em termos de resultados, dobrando, inclusive, o número de derrotas do treinador pelo clube.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Relembre quantos jogadores da base o Corinthians utilizou nesta temporada
Foram cinco jogos realizados pelo Timão em janeiro, com duas vitórias (Fluminense e Sport) e três derrotas significativas (Palmeiras, Red Bull Bragantino e Bahia), ou seja, apenas seis pontos em 15 disputados, o que significa 40% de aproveitamento, bem abaixo da expectativa criada.
Esse índice iguala o de novembro, quando o Corinthians teve apenas uma vitória, três empates e uma derrota, os mesmos seis pontos dos 15 disputados. Acontece que o número de partidas perdidas foi maior, o que coloca janeiro como o pior mês nessa comparação sob o comando de Vagner Mancini.
E realmente o número de derrotas chama a atenção. Em seus três primeiros meses de clube, o treinador só havia perdido três vezes: diante do Flamengo, diante do América-MG (na Copa do Brasil) e diante do Atlético-MG, todos jogos dentro da Neo Química Arena. Em dezembro, por exemplo, Mancini passou invicto, mas em janeiro essa quantidade dobrou em um período de 30 dias.
Agora, ao todo, o comandante alvinegro tem seis derrotas pelo clube, mas o saldo ainda é positivo. As nove vitórias e os quatro empates, além da nova perspectiva de tabela, saindo da briga contra o rebaixamento, pesam a favor do treinador, que terá tranquilidade para trabalhar esse mau momento e essa queda de rendimento. Seu aproveitamento até aqui é de 54,39%.
Para começar esse processo de recuperação na temporada, o elenco se reapresenta na manhã deste domingo, após descanso no sábado. Os jogadores retomarão a preparação para o duelo com o Ceará, na próxima quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão-2020.
Veja os números de Vagner Mancini no Corinthians mês a mês:
Outubro5 jogos​3 vitórias2 derrotas​60% de aproveitamento (9 de 15 pontos)
Novembro​5 jogos1 vitória3 empates1 derrota​40% de aproveitamento (6 de 15 pontos)
Dezembro​4 jogos3 vitórias1 empate​83,33% de aproveitamento (10 de 12 pontos)
Janeiro​5 jogos2 vitórias3 derrotas​40% de aproveitamento (6 de 15 pontos)

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