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Corinthians tem bom retrospecto contra o Ceará no Castelão

Em onze jogos disputados no estádio cearense, Timão venceu cinco vezes, empatou quatro e perdeu somente duas partidas. Histórico pode ajudar a equipe a se recuperar na tabela...

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 08:00
O Corinthians pode ter um trunfo para vencer o Ceará, no próximo domingo (11), às 20h30, no Castelão. A equipe alvinegra tem um bom retrospecto jogando no estádio diante do Vozão. Em onze jogos disputados no local, foram cinco vitórias do Timão, quatro empates e duas vitórias da equipe cearense. A última partida das duas equipes no palco foi pelo Brasileirão de 2019, na penúltima rodada, quando o Corinthians venceu por 1 a 0, com gol do atacante Gustagol, que hoje está na Coréia do Sul. Uma curiosidade é que o técnico do Timão, Dyego Coelho, também era o comandante da equipe na ocasião.
Pelo Campeonato Brasileiro, as duas equipes se enfrentaram 17 vezes, com nove vitórias do Corinthians, seis empates e somente duas vitórias do Ceará. Já no retrospecto geral, são 23 jogos, com onze triunfo do Corinthians, nove empates e três vitórias do Ceará.
Porém, para conseguir a vitória e tranquilizar o ambiente no Parque São Jorge, o Corinthians precisa melhorar o desempenho. A equipe de Coelho não vence desde o dia 16 de setembro, quando ganhou do Bahia por 3 a 2. De lá para cá, são três empates e uma derrota em quatro partidas.
Eles (jogadores) estão tendo entendimento, por isso melhora no segundo tempo, e é isso que a gente precisa entender e concentrar mais. Agora é fazer com que a bola entre, porque com o volume de jogo, as chances que tivemos, a confiança após tomar o gol - afirmou Coelho após o empate contra o Santos na última rodada do Brasileiro.

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