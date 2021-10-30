Corinthians tem baixo aproveitamento em escanteios, e Sylvinho busca aperfeiçoar jogada

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Uma das reclamações do torcedor do Corinthians no Brasileirão é em relação ao aproveitamento do time nas jogadas de escanteio, que raramente resultam em algo. E a torcida tem razão. Apenas um gol foi marcado a partir de lances desse tipo, mas Sylvinho tem buscado aperfeiçoar a estratégia para isso mudar.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Até o momento, em 28 rodadas, o Timão teve 112 escanteios a seu favor, segundo o Footstats. Isso dá uma média de quatro tiros de canto por partida. No ranking geral, ocupa a sexta posição, atrás de Flamengo, Athletico-PR, Grêmio, Red Bull Bragantino e Palmeiras. Não é um número extremamente alto, mas está entre os que mais têm oportunidades desse tipo nos jogos.

Mas apesar dessa estatística expressiva, ela não tem resultado em gols, pelo contrário, tem é gerado uma irritação na torcida, que praticamente descarta a possibilidade de ver a bola na rede dessa forma. Não é à toa, dos 30 tentos do time no Brasileirão, apenas um foi originado de escanteio: contra o Sport, na Neo Química Arena, em 24 de junho, ainda no primeiro turno, quando Mateus Vital (já deixou o clube) fez a cobrança, Gil desviou pelo meio e Jô completou.Dali em diante, nenhum outro tiro de canto teve serventia. Os gols de bola parada aérea aconteceram em cobranças de falta, com Vitinho colocando na cabeça de Jô contra o Grêmio, fora de casa, e com Fagner, cruzando para Cantillo cabecear contra o Bahia, como mandante. Isso tem incomodado jogadores e Sylvinho, que tem procurado trabalhar a jogada nos treinos.

- É uma coisa que incomoda um pouco nós zagueiros, quando vai para a área a gente tem sim o intuito de fazer o gol, mas não vem acontecendo. A gente vem trabalhando durante a semana, umas duas ou três vezes especificamente bola aérea ofensiva para a gente melhorar o nosso desempenho durante os jogos e eu creio que está havendo uma evolução sim e nosso próximo jogo tenho certeza que vai sair esse gol de cabeça de um dos zagueiros - disse o confiante João Victor, em entrevista coletiva na última sexta-feira.

Recentemente, no dia 15 de outubro, Sylvinho também falou sobre o tema durante uma conversa com os jornalistas, em que explicou que um dos fatores que prejudicam o Corinthians nessas bolas é a estatura do time, que é baixa em relação aos demais concorrentes. Além disso, ele crê que o tipo de batida também tenha influência e garantiu trabalhar opções para mudar o cenário.

- Existem atletas com especificidade grande de batidas. Vou dar um exemplo: o do Juventude, Guilherme Castillo, tem uma batida muito boa. Ele tem uma bola num espaço em que ela é atacada pelos atletas. Nossas batidas são um pouco mais lentas, é um pouco a forma de baterem - explicou antes de completar:

- Usamos o Gabriel Pereira, tentando fazer uma bola saindo ou entrando no sentido do gol, numa variação para a gente surpreender. Mas nosso aproveitamento não tem sido bom. O Gil é o que mais ataca essa bola, estamos buscando isso um pouco com o João Victor, que é rápido e de impulsão. Mas temos de sincronizar a batida. Temos atletas menores, sem grande aproveitamento. Incomoda, sim. Não temos estatura, mas temos de melhorar.