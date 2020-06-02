Corinthians tem até 30 de junho para pagar por uruguaio e evitar punição

Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians

Como se não bastassem as dívidas, a diminuição das receitas e a crise causada pelo coronavírus, o Corinthians tem até o final deste mês para quitar um débito que já está na Fifa e pode render punição se o prazo não for cumprido. Trata-se de uma parcela da compra de Bruno Méndez junto ao Montevideo Wanderers, do Uruguai. O valor devido é de 1 milhão de dólares (R$ 5,37 milhões na cotação atual) e era para ter sido pago no dia 30 de junho de 2019.

O zagueiro foi contratado no ano passado pelo valor total de 3,5 milhões de dólares (R$ 18,8 milhões na cotação atual), sendo que o pagamento foi parcelado em quatro vezes. As três primeiras no valor de 1 milhão de dólares e a última, que vence em 30 de junho de 2020, no valor de 500 mil dólares (R$ 2,68 milhões na cotação atual). Acontece que só a primeira foi paga até aqui.

Duas já venceram: uma em 30 de junho de 2019 e outra em 31 de dezembro de 2019. Ambas estão atrasadas. O não cumprimento dos compromissos, que somam 2 milhões de dólares (R$ 10,7 milhões na cotação atual) fez com que o clube uruguaio acionasse a Fifa em janeiro. No entanto, até o momento, apenas uma chegou aos estágios mais altos do processo na entidade.E MAIS:Mateus Vital passa a ser agenciado pelo mesmo empresário de LukakuEm casa, Danilo Avelar mostra sua rotina e faz 'trapalhada' na cozinhaCorinthians e patrocinadora rompem contrato por conta da criseCorinthians reforça seu repúdio ao racismo: 'Basta, não se cale'Confira top 15 de quem mais deu assistências no século no CorinthiansHá 25 anos: veja gols de 5 a 0 do Timão sobre Vasco na Copa do BRFoi o caso da parcela referente ao mês de junho do ano passado. Segundo a Fifa, o Corinthians precisa quitar o pagamento de 1 milhão de dólares até o dia 30 de junho, ou sofrerá sanções, como a perda de pontos no campeonato nacional, algo semelhante ao que aconteceu com o Cruzeiro recentemente. A outra parcela, referente ao mês de dezembro, ainda está em tramitação.

Em entrevista ao "Meu Timão", o diretor do Montevideo Wanderers, Sebastian Garcia, disse que houve a tentativa de um acordo, porém sem a garantia de que o Corinthians iria pagar e com duas parcelas atrasadas, não teria outra forma senão acionar a Fifa, uma vez que esses valores, para um clube pequeno do Uruguai, são essenciais para a manutenção de seu funcionamento.

- Sempre buscamos primeiro um acordo com o clube. Não era nossa intenção irmos até a Fifa. No começo conversamos bastante com os dirigentes do Corinthians. Foram muito amáveis. Mas não encontramos a forma para receber o que nos deviam. Somos um clube pequeno do Uruguai. Você pode imaginar como esse dinheiro pra nós é importante. Não tivemos outra alternativa. Tivemos que apelar à Fifa - comentou Garcia.

Ainda segundo o "Meu Timão", a diretoria corintiana reconhece a intimação da Fifa, promete pagar o valor antes do término do prazo e usará o dinheiro da venda de Pedrinho, adiantado com um banco europeu, para quitar essa e outras dívidas mais urgentes. A informação foi confirmada pelo LANCE!.