Corinthians tem 45 dias para pagar dívida de R$ 6,5 milhões a Boselli

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians tem mais uma pendência para resolver fora dos gramados e desta vez há um prazo apertado para quitá-la. Segundo divulgou a ESPN e confirmou o LANCE!, Mauro Boselli recorreu à Fifa para receber valores de salários atrasados e conseguiu vitória na Câmara de Resoluções de Disputas da entidade. Assim, o Timão tem prazo de 45 dias para pagar R$ 6,5 milhões. Se não cumpri-lo, ficará sem poder registrar jogadores nas próximas janelas.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Segundo documento que contém a decisão do órgão da Fifa, o Alvinegro terá de desembolsar 1,176 milhão dólares R$ 6,484 milhões, com 5% de juros anuais em cima dos valores. Tudo em decorrência de salários atrasados.

Caso não cumpra com o pagamento em 45 dias, o Corinthians será punido pela Fifa enquanto não depositar os valores definidos pela entidade. O clube corre o risco de ser impedido de inscrever novos jogadores em até três janelas de transferências, o que valeria somente a partir de janeiro de 2022.