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Corinthians tem 45 dias para pagar dívida de R$ 6,5 milhões a Boselli

Argentino recorreu à Fifa para conseguir os valores relacionados aos salários atrasados durante sua passagem de dois anos pelo Timão, que pode ser punido se não pagar...

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 20:21

LanceNet

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Publicado em 

18 out 2021 às 20:21
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians tem mais uma pendência para resolver fora dos gramados e desta vez há um prazo apertado para quitá-la. Segundo divulgou a ESPN e confirmou o LANCE!, Mauro Boselli recorreu à Fifa para receber valores de salários atrasados e conseguiu vitória na Câmara de Resoluções de Disputas da entidade. Assim, o Timão tem prazo de 45 dias para pagar R$ 6,5 milhões. Se não cumpri-lo, ficará sem poder registrar jogadores nas próximas janelas.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians
Segundo documento que contém a decisão do órgão da Fifa, o Alvinegro terá de desembolsar 1,176 milhão dólares R$ 6,484 milhões, com 5% de juros anuais em cima dos valores. Tudo em decorrência de salários atrasados.
Caso não cumpra com o pagamento em 45 dias, o Corinthians será punido pela Fifa enquanto não depositar os valores definidos pela entidade. O clube corre o risco de ser impedido de inscrever novos jogadores em até três janelas de transferências, o que valeria somente a partir de janeiro de 2022.
Boselli defendeu o Timão em duas temporadas, deixando o clube em dezembro de 2020, quando não teve seu contrato renovado já por conta da política de redução da folha salarial. Foram 72 jogos do argentino com a camisa alvinegra e 17 gols marcados. O atacante conquistou o título do Paulistão-2019.

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